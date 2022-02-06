На экране — минимум понятности и информативности.

Мнение

Знаете, что пока больше всего бесит в олимпийском турнире по фигурному катанию? Вовсе не раздутый на пустом месте скандал с украинцами, которые не поаплодировали прокату Камилы Валиевой, — ну, не похлопали и ладно, никаких писаных и неписаных правил на этот счет нет. Подозреваю, что россияне тоже не всегда хлопают после выступлений конкурентов.

Худшее, что пока есть, — это телевизионный показ турнира. Он ужасен. Прежде всего, конечно, речь о графике с оценками, которая сопровождает выступление каждого участника. Из нее не понятно вообще ничего.

Микроскопические квадратики — это о чем?

Все, кто хоть раз смотрел трансляции фигурного катания до этой Олимпиады, знают, что во время проката в левом верхнем углу экрана есть плашка, которая в режиме live поясняет, что происходит на льду. Написано, какой конкретно элемент был только что выполнен, какая у него базовая стоимость, какие были плюсы или, наоборот, сбавки от судей (то самое GOE ), плюс какая сумма баллов у лидера. Все более-менее четко и понятно — даже абсолютный новичок через пару-тройку трансляций начинал улавливать суть.

Последнее, кстати, особенно важно в контексте Олимпиады — хорошо известно, что значительная часть телезрителей на Играх не являются постоянными болельщиками спорта и конкретно фигурного катания. И что же эти зрители видят во время трансляций из Пекина? Какие-то микроскопические квадратики, которые меняют цвет — с синего на зеленый, красный или желтый. Зеленый означает, что элемент отплюсован судьями, красный — что заминусован.

Какой смысл несет желтый, удалось понять только на второй день командника, включив трансляцию не по ТВ, а в интернете минут за десять до начала соревнований, и наткнувшись на поясняющую плашку — оказывается, элемент будет пересматриваться арбитрами. Только в какую сторону он в итоге пересмотрен, в итоге непонятно. Нет ни указания, что сейчас сделал на льду фигурист, ни уровня сложности элементов (например, во вращениях), ни конкретных цифр GOE — то есть ничего из того, что помогает понимать происходящее на льду. Кроме того, не указывается и текущее место выступившего фигуриста — таблица появляется только после завершения соревнований.

Кстати, кто-то подумал о дальтониках? Для них красный и зеленый цвета сливаются в один оттенок серо-коричневого. Например, в футболе, когда речь идет о форме команд, этой проблемой озаботились. Так, в итальянской серии А начиная с сезона-2022/23 будет запрещена форма зеленого оттенка — как раз потому, что она плохо смотрится в трансляциях. Олимпийских бродкастеров это, похоже, не волнует.

Выступление Камилы Валиевой. Фото Getty Images

Масса совершенно бесполезной информации

Нынешнюю систему судейства, введенную в середине 2000-х, поначалу критиковали как раз за непонятность. Однако придуманная графика помогла это исправить. Сейчас же ощущение, что все вернулось на 20 лет назад: 5,8 за технику, 5,7 за артистизм и все в таком духе. Или те, кто придумывал эти идиотские квадратики, считает, что даже опытные болельщики запросто отличают зубцовые прыжки от реберных, а тулуп от лутца?

Хотя, скорее всего, наоборот — зачем, мол, максимально широкой аудитории Игр все эти названия элементов и GOE , только путаться будут. Хватит и зеленых и красных квадратиков. Вот только как потом объяснить человеку, который особо за фигурным катанием не следит, а сел чисто поболеть за наших на Олимпиаде, почему фигурист, который ни разу не упал и квадратики у него все зеленые, проигрывает другому, который упал два раза и квадратики у него есть красные? Сложность элементов, их разная базовая стоимость, разное GOE — не, не слышали. Зато отличная почва для самых разных теорий заговоров: наверняка проклятые русофобы/японофобы/американофобы (нужное подчеркнуть) засудили.

Зато есть масса совершенно бесполезной информации вроде высоты прыжка или времени, которое фигурист провел в воздухе. Зачем это нужно в контексте фигурного катания?

Да и комментаторы, по большей части молчащие во время прокатов, не особо помогают вникнуть в происходящее. Да, обычно раздражает, когда кто-то говорит во время выступления, заглушая музыку, но в данном случае проговаривать названия элементов точно было бы не лишним. О чем говорить, если во второй день командного турнира ведущие репортажа на «России 1» на полном серьезе уверяли, что японец Юма Кагияма катается под саундтрек к «Человеку в железной маске», хотя это был «Гладиатор» Ридли Скотта. Впрочем, справедливости ради, те же Илья Авербух и Алексей Тихонов на Первом канале давали очень грамотные разборы выступлений.

Но даже это не всегда помогает сгладить в целом тягостное впечатление от показа, который реально бесит.