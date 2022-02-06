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Сегодня, 22:40

Показ фигурного катания на Олимпиаде — настоящая катастрофа. Почему реально это бесит

Корреспондент «СЭ» раскритиковал телевизионный показ фигурного катания на Олимпиаде
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Графика на примере за выступления Винсента Чжоу.
Фото Getty Images
Выступление Камилы Валиевой.
Фото Getty Images
Выступление Камилы Валиевой.
Фото Getty Images
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На экране — минимум понятности и информативности.

Мнение

Знаете, что пока больше всего бесит в олимпийском турнире по фигурному катанию? Вовсе не раздутый на пустом месте скандал с украинцами, которые не поаплодировали прокату Камилы Валиевой, — ну, не похлопали и ладно, никаких писаных и неписаных правил на этот счет нет. Подозреваю, что россияне тоже не всегда хлопают после выступлений конкурентов.

Худшее, что пока есть, — это телевизионный показ турнира. Он ужасен. Прежде всего, конечно, речь о графике с оценками, которая сопровождает выступление каждого участника. Из нее не понятно вообще ничего.

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Микроскопические квадратики — это о чем?

Все, кто хоть раз смотрел трансляции фигурного катания до этой Олимпиады, знают, что во время проката в левом верхнем углу экрана есть плашка, которая в режиме live поясняет, что происходит на льду. Написано, какой конкретно элемент был только что выполнен, какая у него базовая стоимость, какие были плюсы или, наоборот, сбавки от судей (то самое GOE), плюс какая сумма баллов у лидера. Все более-менее четко и понятно — даже абсолютный новичок через пару-тройку трансляций начинал улавливать суть.

Последнее, кстати, особенно важно в контексте Олимпиады — хорошо известно, что значительная часть телезрителей на Играх не являются постоянными болельщиками спорта и конкретно фигурного катания. И что же эти зрители видят во время трансляций из Пекина? Какие-то микроскопические квадратики, которые меняют цвет — с синего на зеленый, красный или желтый. Зеленый означает, что элемент отплюсован судьями, красный — что заминусован.

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Какой смысл несет желтый, удалось понять только на второй день командника, включив трансляцию не по ТВ, а в интернете минут за десять до начала соревнований, и наткнувшись на поясняющую плашку — оказывается, элемент будет пересматриваться арбитрами. Только в какую сторону он в итоге пересмотрен, в итоге непонятно. Нет ни указания, что сейчас сделал на льду фигурист, ни уровня сложности элементов (например, во вращениях), ни конкретных цифр GOE — то есть ничего из того, что помогает понимать происходящее на льду. Кроме того, не указывается и текущее место выступившего фигуриста — таблица появляется только после завершения соревнований.

Кстати, кто-то подумал о дальтониках? Для них красный и зеленый цвета сливаются в один оттенок серо-коричневого. Например, в футболе, когда речь идет о форме команд, этой проблемой озаботились. Так, в итальянской серии А начиная с сезона-2022/23 будет запрещена форма зеленого оттенка — как раз потому, что она плохо смотрится в трансляциях. Олимпийских бродкастеров это, похоже, не волнует.

Выступление Камилы Валиевой. Фото Getty Images
Выступление Камилы Валиевой.
Фото Getty Images

Масса совершенно бесполезной информации

Нынешнюю систему судейства, введенную в середине 2000-х, поначалу критиковали как раз за непонятность. Однако придуманная графика помогла это исправить. Сейчас же ощущение, что все вернулось на 20 лет назад: 5,8 за технику, 5,7 за артистизм и все в таком духе. Или те, кто придумывал эти идиотские квадратики, считает, что даже опытные болельщики запросто отличают зубцовые прыжки от реберных, а тулуп от лутца?

Хотя, скорее всего, наоборот — зачем, мол, максимально широкой аудитории Игр все эти названия элементов и GOE, только путаться будут. Хватит и зеленых и красных квадратиков. Вот только как потом объяснить человеку, который особо за фигурным катанием не следит, а сел чисто поболеть за наших на Олимпиаде, почему фигурист, который ни разу не упал и квадратики у него все зеленые, проигрывает другому, который упал два раза и квадратики у него есть красные? Сложность элементов, их разная базовая стоимость, разное GOE — не, не слышали. Зато отличная почва для самых разных теорий заговоров: наверняка проклятые русофобы/японофобы/американофобы (нужное подчеркнуть) засудили.

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Зато есть масса совершенно бесполезной информации вроде высоты прыжка или времени, которое фигурист провел в воздухе. Зачем это нужно в контексте фигурного катания?

Да и комментаторы, по большей части молчащие во время прокатов, не особо помогают вникнуть в происходящее. Да, обычно раздражает, когда кто-то говорит во время выступления, заглушая музыку, но в данном случае проговаривать названия элементов точно было бы не лишним. О чем говорить, если во второй день командного турнира ведущие репортажа на «России 1» на полном серьезе уверяли, что японец Юма Кагияма катается под саундтрек к «Человеку в железной маске», хотя это был «Гладиатор» Ридли Скотта. Впрочем, справедливости ради, те же Илья Авербух и Алексей Тихонов на Первом канале давали очень грамотные разборы выступлений.

Но даже это не всегда помогает сгладить в целом тягостное впечатление от показа, который реально бесит.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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