Бывшая наша биатлонистка возвращается из Румынии. Теперь вместо Кубка мира она будет выступать на Кубке России

За три года Наталья Ушкина не смогла показать себя в биатлонной элите.

За главные трансферные новости в этом биатлонном межсезонье отвечает сборная Тюменской области. Только-только стало известно, что команду покидает Ксения Шнайдер, которая уходит в команду Белоруссии. Однако главный тренер тюменцев Максим Кугаевский сообщил еще о более неожиданном переходе — из сборной Румынии на родину возвращается Наталья Ушкина.

«Наш сервис в прошлом сезоне отработал на пять с плюсом! Но мы бы хотели усилить сервис на юниорском направлении. Поэтому пригласили в команду хорошего специалиста Александра Сафронникова. Он согласился при условии, что его жена Наталья Ушкина тоже будет выступать за сборную Тюменской области. Мы считаем, что после ухода Ксении Шнайдер это будет хорошее усиление для нашей команды. Конечно, мы в первую очередь рассчитываем на воспитанниц тюменского биатлона: Викторию Сливко, Анну Грухвину, Елизавету Фролову, Маргариту Болдыреву, Камиллу Вовк и других молодых девчат, но помощь Ульяны Нигматуллиной в прошедшем сезоне для нас была просто неоценима. Надеюсь, что и Наташа внесет свой вклад в копилку нашей команды», — приводит слова Кугаевского сайт m atchtv . ru .

Скандальный уход

Из России Наталья уезжала громко. До 24 лет биатлонистка не показывала заметных результатов на взрослом уровне и не могла пробиться на международную арену. Поэтому мало кто обратил внимание на новость летом 2020 года, в которой говорилось, что СБР одобрил переход Ушкиной и Дмитрия Шамаева в сборную Румынии.

«Ничего опасного в этом нет. Это только со стороны так может казаться. Однако на самом деле уходят не самые сильные спортсмены. А некоторые из них совсем уже немолодые. Так почему бы не дать возможность продлить карьеру?» — комментировал новость для «СЭ» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Трансфер Натальи, возможно, так и оставался бы незаметным для широкой общественности. Но весной 2021-го на чемпионате страны Ушкина оказалась лучше всех российских биатлонисток, завоевав два личных серебра и одно золото. Тогда-то риторика по поводу ухода, которого уже не избежать, резко изменилась. Биатлонные эксперты сетовали на то, что в очередной раз наши тренеры не смогли разглядеть потенциал, а СБР пытался удержать спортсменку и включил ее в расширенный состав сборной на следующий сезон.

Однако все слова и действия не изменили решения Натальи. На уход резко отреагировал глава Федерации биатлона Мордовии Анатолий Кузьмичев: «Ей руководит муж, Сашка, всех перебаламутил, и ее в том числе. Работал сервисменом, а сейчас хочет на девчонке карьеру сделать. Тренерского образования никакого. Он все говорит, что подготовил ее за полгода к стартам. А кто же ее раньше тренировал? Кто ее из деревни выловил? Он про это не говорит. Хотя делает свои заявления красиво, но я его словам верю с трудом», — заявил Кузьмичев «Р-Спорт».

Ушкина ответила бывшему начальнику в соцсетях: «Мой муж хочет сделать на мне карьеру. Анатолий Нестерович, вы серьезно? После чемпионата России разговаривали? Вы меня даже не поздравили! А все лавры пожинали! Сашка — два высших образования! В том числе тренер по биатлону! Если вам так обидно за то, что уходят спортсмены из Мордовии, не пора ли вам задуматься? А не лить грязь и говорить ерунду! Мой муж — моя семья, и таким, как вы, я в обиду его не дам!»

Фото Global Look Press

Международный дебют

Глава СБР Виктор Майгуров предполагал в интервью, что IBU может не одобрить переход Ушкиной и Шамаева, однако Международный союз биатлонистов препятствий ставить не стал. Летом 2021 года спортсмены присоединились к новой команде.

Дебют за Румынию пришелся на летний чемпионат мира в Нове Место. Впервые выступая на таком уровне, Наталья заняла 10-е место в суперспринте. «Когда выходила на старт, внутри все бушевало, потому что это мой первый международный старт за четыре года. До этого стартовала тоже в августе, в 2017 году на летнем чемпионате в Чайковском, когда я последний раз бегала по юниоркам. В первой гонке за Румынию меня будоражило, и я не справилась эмоционально. Есть облегчение, что я бегу наконец на международных стартах, но эмоции слишком переполняют».

От спортсменки ждали новых успехов, но с наступлением зимы они не появились. Через выступление на Кубке IBU Ушкина пробилась в биатлонную элиту, где до очков добиралась очень редко. В первый сезон она набрала 28 баллов, заняв в тотале 76-е место.

Конечно, румынским спортсменам сложно конкурировать с сильнейшими биатлонистами мира, так как они сильно уступают им технически. На Олимпиаде в Пекине команда вообще осталась без сервиса. «Я здесь ради своего результата. Стараюсь доказать себе, что способна конкурировать с соперницами. Перед собой ставлю задачу попасть в топ-20, на топ-10 не рассчитываю — мне это тяжело сделать. Тем более с нашей командой сюда не приехал сервис — возникли проблемы с документами, без него тут тяжело бороться со спортсменами из Норвегии, Франции или Германии. Задачи на Игры передо мной никто не ставил, потому что впервые выступаю на международных соревнованиях», — говорила она в интервью ТАСС.

В Пекине Наталья свою цель не выполнила: 56-е место в индивидуальной гонке и 71-е в спринте. В следующем сезоне очков биатлонистка не набрала, а перед третьим в румынской сборной она сообщила в соцсетях, что ждет ребенка.

Фото Global Look Press

Кот в мешке

О том, почему сама спортсменка решила сменить Кубок мира на Кубок России, не сообщается. Хотя понять мотивы Ушкиной можно. Сейчас выступать у нас биатлонисткам ее уровня заметно выгоднее. На Кубке мира призовые получают топ-30 участников по итогам личных гонок. Наталье не удавалось заработать даже 200 евро, которые полагаются за 30-е место. В России призовые скромнее, да и достаются они только спортсменам из топ-6. Однако конкуренция у нас значительно меньше. Многие из лидеров сборной зарабатывают результатами сейчас больше, чем когда они выступали на Кубке мира.

В команде Тюменской области не должно возникнуть проблем с сервисом, которые были в Мордовии и Румынии. Этот регион считается одним из лучших по техническому оснащению в стране. Плюс у Ушкиной хороший шанс выиграть призовые и в составе сборной области.

Команда Румынии возражать по поводу такого перехода вроде бы не должна. Хороших результатов Наталья не показала, да к тому же пропустила один сезон из трех. Например, Дмитрий Шамаев, вместе с которым Ушкина переходила к румынам, свои ожидания полностью оправдал. В прошлом сезоне он сначала выиграл серебро на летнем чемпионате мира, а зимой стал вторым в пасьюте на чемпионате Европы.