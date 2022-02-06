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Сегодня, 09:55

Хэштег #МыРусскиеСНамиМарк вышел на первое место в трендах русскоязычного Twitter

Иван Торопцев
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Reuters

Русскоязычные пользователи Twitter вывели на первое место в трендах хэштег #МыРусскиеСНамиМарк.

Сегодня, 6 февраля Кондратюк выступил с произвольной программой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Фигурист набрал 181,65 балла и занял второе место, принеся сборной России 9 очков в зачет командного турнира.

Хэштег #МыРусскиеСНамиМарк в трендах русскоязычного Twitter. Фото Twitter
Хэштег #МыРусскиеСНамиМарк в трендах русскоязычного Twitter.
Фото Twitter

Кондратюк исполнил произвольную программу под фрагмент из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

Перед заключительным днем командного турнира на Олимпиаде в Пекине Россия лидирует в общем зачете с 45 баллами. Второе место занимает команда США (42), на третьей строчке — Япония (39).

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
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