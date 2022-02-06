Хэштег #МыРусскиеСНамиМарк вышел на первое место в трендах русскоязычного Twitter
Русскоязычные пользователи Twitter вывели на первое место в трендах хэштег #МыРусскиеСНамиМарк.
Сегодня, 6 февраля Кондратюк выступил с произвольной программой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Фигурист набрал 181,65 балла и занял второе место, принеся сборной России 9 очков в зачет командного турнира.
Хэштег #МыРусскиеСНамиМарк в трендах русскоязычного Twitter.
Фото Twitter
Кондратюк исполнил произвольную программу под фрагмент из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».
Перед заключительным днем командного турнира на Олимпиаде в Пекине Россия лидирует в общем зачете с 45 баллами. Второе место занимает команда США (42), на третьей строчке — Япония (39).
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