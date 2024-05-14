«Спартак» вылетел из Кубка России! Латышонок выдал матч жизни и затащил «Балтику» в суперфинал

Команда Игнашевича поборется за трофей в «Лужниках».

Российский сезон приближается к развязке, и напряжение висит такое, что, кажется, скоро послышится звон в ушах. В чемпионате золотая интрига взвинчена до предела, но и в реформированном Кубке России ситуация очень занимательная. В финале Пути РПЛ в ответном матче скоро сойдутся ЦСКА и «Зенит», а за день до них в финале Пути регионов выяснять отношения пришлось «Балтике» и «Спартаку».

Команды подошли к матчу в весьма необычном состоянии. «Спартак» после, казалось бы, провального сезона, на глазах превращается в серьезную силу. При сменившем Гильермо Абаскаля Владимире Слишковиче красно-белые не проигрывали и почти не пропускали. Победа в Кубке России была бы отличным шансом реабилитироваться перед своими болельщиками. Ну и для и. о. Слишковича это возможность закрепиться на этой должности на следующий сезон.

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По уже сформировавшейся привычке тренер прибегнул к ротации. В чем-то вынужденной — у Соболева недомогание, Бабич восстанавливается после травмы, Дуарте не попал в заявку из-за проблем со здоровьем в последний момент. В чем-то добровольной — на скамейке остались Медина и Угальде, Селихов заменил в рамке Максименко. Связка Литвинов — Чернов — Маслов в центре обороны не выглядела надежной, а атакующее трио Бонгонда — Игнатов — Хлусевич — как что-то взрывоопасное. Но «Спартак» при Слишковиче уже приучил, что может давать результат почти в любом сочетании.

Что касается «Балтики», то тут ситуация вообще страшная. Команда стоит на вылет в РПЛ — после кошмарного поражения от «Динамо» кровь из носу надо брать очки с «Ростовом» и «Локомотивом». А параллельно еще сыграть в Кубке. У Сергея Игнашевича нет таких возможностей для ротации, как в «Спартаке», потому было интересно посмотреть, выдержат ли футболисты сумасшедший график. В пользу «Балтики» играл разве что фактор домашнего поля — стадион в Калининграде является настоящим бастионом, который в этом сезоне не каждому удавалось взять штурмом.

И с первых же минут хозяева подчеркнули жирным, что у «Спартака» легкой прогулки не получится. Красно-белые после розыгрыша в центре поля сразу взяли мяч под контроль, но первый же осмысленный выход «Балтики» на чужую половину обернулся угловым. Калининградцы разыграли мяч, но после неудачной подачи тот оказался на противоположной стороне поля, и в штрафную заряжал уже Роберто Фернандес. Выигравший верховую борьбу Капленко скинул на Лисаковича, который устремился в зону, оставленную выбросившимся Литвиновым. До мяча белорусский форвард не добрался, зато подработка превратилась в отличную голевую — забытый всеми Кевин Андраде пробил точно в угол.

«Спартак» полез отыгрываться, и отличный шанс сравнять был у Зобнина, но Роман не попал по воротам после классного паса Игнатова. «Балтика» же в первое время не собиралась отсиживаться в своей штрафной — на давление фаворита хлестким ударом с лета ответил Лисакович, но тоже мимо.

В целом после середины второго тайма игра пошла по предсказанному многими сценарию — «Спартак» владел мячом и искал бреши в обороне соперника, «Балтика» после перехватов старалась быстро доставить мяч вперед в надежде поймать высоко поднятую защитную линию. Лучше на этом отрезке смотрелись футболисты в красно-белом — сперва Зобнин после красивой стеночки с Хлусевичем шикарно покатил на Игнатова, но тот не смог переиграть в ближнем бою открытие этого сезона Евгения Латышонка. Затем настала очередь Бонгонды проверить вратаря калининградцев. В конце первого и в начале второго тайма Тео бил после розыгрыша на правом фланге, но оба раза Латышонок отбил правой ногой (во втором случае сразу с подбора опасно приложился Игнатов, но мяч пошел выше).

Как вы уже поняли, «Спартак» по ходу встречи наращивал давление. После перерыва гости создали уйму голевых моментов, но где-то не хватало удачи, где-то тащил бесподобный Латышонок — в том числе снова правой ногой после удара в упор. На исходе часа игры тренеры выпустили на поле пять новых игроков (двух — Слишкович, перестроив схему на 4-3-3; трех — Игнашевич), статистика по ударам была 11:5 в пользу гостей, но на табло светились все те же 1:0. Все для этого делал Латышонок, который дважды нейтрализовал выход один на один вышедшего со скамейки Угальде — и да, в одном из моментов снова вовремя «отстегнул» правую ногу.

Оборона «Балтики» трещала по швам, но держалась, а «Спартак», казалось, уже и не знал, что сделать, чтобы пробить поймавшего кураж вратаря. Красно-белым явно не хватало Соболева на острие, ведь было все: владение, моменты, удары. Не получалось главного — отправить мяч в сетку.

В концовке встречи нервы закипели — кто-то из штаба «Спартака» помешал игроку «Балтики» Козлову подобрать ушедший в аут мяч, завязалась перепалка. Затем у хозяев возник шанс поставить точку в матче, но помог Селихов. Александр затем на несколько минут даже обосновался в чужой штрафной, но геройское звание застолбил кипер хозяев — Латышонок после рикошета совершил очередной суперсейв. Именно Евгений подарил своей команде путевку в суперфинал.

Первая победа «Балтики» над «Спартаком» за 28 лет, первый финал в истории клуба. И в Калининграде точно знают, кого за это нужно благодарить в первую очередь.

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Предпоследний матч в сезоне «Спартак» проведет 19 мая против «Рубина». Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что москвичи загладят вину за поражение в финале Пути регионов Кубка России. На победу команды Слишковича можно поставить с коэффициентом 1.72, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.85 (26%), успех казанцев — за 4.70 (16%).