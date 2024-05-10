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Всадница Гусейнова: «Российские лошади поначалу тоже не могли выступать»

Екатерина Зобова
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Победительница молодежного чемпионата Европы по выездке Анна Гусейнова в интервью «СЭ» рассказала, что лошади, принадлежавшие россиянам, тоже поначалу не могли выступать в соревнованиях.

— Насколько понимаю, FEI запретила стартовать сначала и российским лошадям?

— Да, все верно. Меня эта проблема не коснулась, поскольку я достаточно быстро поменяла гражданство, и лошади стали израильскими, а мои знакомые действительно какое-то время не могли выступать. Но зато теперь все решилось, и кони тоже получили нейтральный статус.

— Лошадь с нейтральным статусом — звучит странно.

— Согласна, но такова сегодняшняя реальность.

— То есть флаг лошади никак не зависел от ее реального происхождения?

— Да, здесь речь скорее о юридической стороне вопроса. Животные получают флаг страны, из которой их владелец.

Анна Гусейнова на&nbsp;первенстве Европы-2019 в&nbsp;Италии. «Болельщики поддержали решение перейти под израильский флаг». Рассказ бывшей российской всадницы

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