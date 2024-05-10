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Париж-2024

Сегодня, 17:25

Федор Емельяненко — об Олимпиаде в Париже: «Без флага и гимна не стоит ездить на такие соревнования»

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Легендарный боец MMA Федор Емельяненко ответил на вопрос, нужно ли российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«Насколько я знаю, россиян там будет очень мало. Конечно, будем следить за нашими ребятами, если их не отстранят. А вообще, наверное, надо было принимать единое решение о том, ехать или не ехать на Олимпиаду. И если бы решили не ехать, то нужно было оказывать поддержку внутри страны нашим олимпийцам, которые за это боролись. Без родины и флага, без гимна не стоит ездить на такие соревнования», — приводит слова Емельяненко «Газета.Ru».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Источник: «Газета.Ru»
Олимпиада
Федор Емельяненко
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