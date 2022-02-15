Биография Трусовой: от работы с Плющенко до рекордов

История девочки, которая смогла победить гравитацию.

Александра Трусова — уникальная фигуристка современности. Ей всего 17 лет, а она уже вошла в историю мирового фигурного катания как королева четверных прыжков. Ее называют Русской Ракетой и девочкой, победившей гравитацию. «СЭ» рассказывает о талантливой ученице Этери Тутберидзе.

Детство

Трусова родилась 23 июня 2004 года в Рязани. Семья у Саши спортивная: папа — мастер спорта по дзюдо и самбо, а мама — легкоатлетка. Спорт и активный образ жизни всегда были главными у Трусовых. У Александры есть еще два младших брата — Егор и Иван.

Когда Саше было четыре года, родители подарили ей ролики. Они настолько понравились девочке, что будущая чемпионка стала везде их таскать с собой. А однажды даже легла в них спать. Так родители решили отдать ее в фигурное катание, близкое к роликам. Первые тренеры сразу заметили талант девочки: она быстро все схватывала, выполняла норму не по возрасту и уже тогда хорошо прыгала.

«Когда меня спрашивают о потерянном детстве, всегда отвечаю так: свое детство провожу интереснее и счастливее большинства детей. Ведь я занимаюсь тем, что очень люблю и без чего не могу уже жить. Я следую своей мечте», — призналась спортсменка в биографической книге.

Через пять лет отца Саши перевели по работе в Москву. И это сыграло в жизни фигуристки особую роль — Трусова попала в «Хрустальный». Правда, первым ее тренером там была не Этери Тутберидзе, а Александр Волков. С ним она начала прыгать тройные прыжки.

Недолгое время сотрудничала она и с Анной Царевой, лишь потом пришла к Этери Георгиевне, которая сделала из нее настоящую звезду.

Карьера и рекорды

Первым крупным стартом в карьере Трусовой стал этап юниорского «Гран-при» в Австралии в 2017 году, а после она выступила на этапе Белоруссии. На этих соревнованиях Александра победила, что позволило ей пробиться в финал серии в Японии.

Первое место Трусова заняла и на первенстве России среди юниоров в 2018 году, получив путевку на юниорский чемпионат мира в Болгарии. При этом ее программа с технической точки зрения уже была максимально сложной для женского катания — четверные сальхов и тулуп, каскад лутц-риттбергер.

В 2019 году у нее начался новый этап в карьере — Саша перешла во взрослые. Дебют на взрослом уровне состоялся на турнире серии «Челленджер» в Словакии. И уже там были установлены мировые рекорды: в произвольной программе (163,78) и по сумме баллов (238,69).

На этапе «Гран-при» в Канаде снова случилась победа. При этом она улучшила свои же достижения — в произвольной программе получила рекордные 166,62 балла, по сумме — 241,02. Фанаты прозвали фигуристку Русской Ракетой.

Прыжки для Трусовой — отдельная тема. Она стала первой, кто исполнил два четверных прыжка в одной программе. Осенью 2019-го ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как первую фигуристку, которая исполнила четверные тулуп и лутц на официальных соревнованиях. До нее никто раньше этого не делал.

Трусова — первая фигуристка в истории, которая смогла исполнить на соревнованиях четверной флип. А еще и стала второй после японской фигуристки Мики Андо, выполнившей четверной сальхов. Александра стала и первой, кому удалось сначала исполнить два четверных в одной программе (четверной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной тулуп), а затем и три четверных (четверной лутц, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп).

«Я боюсь летать на самолетах, кататься на аттракционах и много чего еще. Но не боюсь прыгать на коньках и падать на лед, ведь там все зависит только от тебя. Да и я чувствую каждую мышцу тела и знаю, что делать. А в других случаях от тебя мало, что зависит», — рассказала Саша.

Но, несмотря на феноменальную технику, Трусовой не хватало стабильности в прокатах: падения, срывы элементов. Одновременно с ней на взрослый уровень вышли не менее талантливые ученицы Тутберидзе — Анна Щербакова и Алена Косторная. Спустя сезон (в 2020 году) Александра решилась на кардинальный шаг — уйти из «Хрустального».

Переход от Тутберидзе к Плющенко и возвращение в «Самбо-70»

В начале мая, когда весь мир замер в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса, состоялся официальный переход Трусовой в академию Евгения Плющенко. Чуть позже туда же ушла Косторная.

Сама Александра объясняла свое решение тем, что двукратный олимпийский чемпион сможет обучить ее стабильности и катанию без ошибок. И Плющенко создал ей комфортные условия: разводил по времени с тренировками Косторной, переселил в специальный коттедж.

Под его руководством спортсменка выступала по-разному: выиграла этапы Кубка России в Казани и Москве, но провалилась на этапе серии «Гран-при», оказавшись вне пьедестала впервые за очень долгое время. А вот уже на чемпионате России в Челябинске она уступила Анне Щербаковой и Камиле Валиевой, став третьей. Затем Русская Ракета выступала на чемпионате мира в Стокгольме, где стала бронзовым призером.

Спустя два месяца случилась новая сенсация. Трусова объявила о прекращении сотрудничества с Евгением Плющенко и о своем решении вернуться в группу Этери Тутберидзе.

«С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа Кубка России, бронзу чемпионата России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали», — так прокомментировал событие Плющенко в своем Instagram.

Трусова же призналась, что ей комфортнее работать с Тутберидзе: «Все-таки мне привычнее выступать у Этери Георгиевны, я решила, что для меня так будет лучше».

После возвращения в «Самбо-70» Русская Ракета выиграла турнир U.S. International Classic в Солт-Лейк-Сити. Следом стала лучшей по итогам короткой программы на этапе Кубка России в Сызрани, но перед произвольной снялась с турнира. Дальше она с травмой выступала на «Гран-при» в США, где не только одержала победу, но еще и обновила личный рекорд в короткой программе.

На чемпионате России, который стал отборочным турниром на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине, Саша заставила понервничать своих фанатов. После падения в короткой программе она шла лишь пятой (74,21), однако в произвольной, исполнив три четверных прыжка, с солидной суммой баллов (174,44) сумела завоевать серебряную медаль. Впереди была только Камила Валиева.

На чемпионате Европы, который состоялся в Таллине, Трусова стала третьей. Осталась только одна мечта — Олимпиада.

«В Ванкувере наша страна осталась без наград в женском. Папа расстроился и переключил на другой канал. Дедушка же решил разрядить обстановку и сказал: «Да подожди! Наша Саша еще не выросла! Вырастет и станет чемпионкой». Это была только шутка, однако я юмора не поняла, приняв все за чистую монету», — говорит Трусова о главной мечте.

Хобби

У Саши, как и у всех профессиональных спортсменов, не так много свободного времени. Вечерами она учится в школе и, как сама признается, очень любит математику. Также предпочитает читать фэнтези и играть со своей собакой породы чихуахуа по кличке Тина. Часто Саша берет Тину с собой на турниры. Трусова просто обожает животных и даже подумывает связать с ними свою будущую профессию.

Так как Саша выросла в спортивной семье, то выходные и отпуск она проводит активно — много гуляет или катается на велосипеде.

В 2020 году в свет вышла биографическая книга под названием «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию». Автором выступила Елена Зотова, которая специально для книги много общалась не только со спортсменкой, но и с ее семьей.

Социальные сети

Трусова активно ведет страницу в Instagram (@avtrusova), на которую подписано почти 400 тысяч человек. И количество ее подписчиков постоянно увеличивается.

У нее есть и страница «ВКонтакте», только там она практически не появляется.