Украинцы игнорируют русский язык, наши соперники в порядке. В фигурном катании уже началась жара

Первые несуразные ситуации на Олимпийских играх за пять дней до начала.

Олимпиада толком не началась, а в фигурном катании уже хватает тем для обсуждения, как спортивных, так и околоспортивных. Наши фигуристы вылетят в Пекин 1 февраля, когда будет объявлен состав на командный турнир, а пока каток разогревают иностранцы.

Чен шансов на дает

Турнир по фигурному катанию стартует одним из первых, и на арене становится все больше уважаемых людей. Вот на трибунах за американцев переживает экс-тренер Евгении Медведевой Трэйси Уилсон. А на самом катке разминаются Натан Чен, Даниэль Грассль и в одиночестве в другой разминке — хозяин Игр Боян Цзинь. У Бояна нестандартные для фигурного катания условия: когда он допустил «бабочку» на первом элементе, попросил запустить музыку заново. Четверной лутц в итоге сделал, зато завалил остальное. Чен тоже в порядке — подарков в командном турнире от него сборной России ждать не стоит. Да, упал пару раз в прогоне под музыку. Но запас прочности там огромный, его прямо можно потрогать. Маленькая надежда на то, что очки у США отберут японцы.

Что же до Уилсон, то ее интервью вы можете прочитать здесь.

Она, как всегда, была приветлива и даже не прочь сфотографироваться с корреспондентом «СЭ» в маске команды Тутберидзе и кофте в национальных российских цветах.

Анонсируем командный турнир и Россия vs США с Трэйси Уилсон! pic.twitter.com/CXgET5JBgw — Lublineс93 (@Lublinec931) January 31, 2022

Украинцы все-таки избегают русского языка

Но главное событие дня произошло с украинскими фигуристами. После тренировки мужчин к журналистам вышел Иван Шмуратко и на вопрос, на каком языке удобнее: русском или английском, ответил: English. В итоге общение выдалось непростым — легче было друг друга понять на русском и украинском. В конце один из журналистов прямо поинтересовался у Ивана, связано ли его поведение с рекомендациями Министерства спорта Украины избегать использования русского языка на Олимпиаде (вопрос был на русском). Шмуратко ответил снова по-английски, ограничившись словами: «Все, что я могу делать здесь, — это хорошо выполнять свою работу».

Анастасия Шаботова. Фото Global Look Press

Еще одна новоиспеченная украинка, Анастасия Шаботова (до 2019 года — россиянка), общаться с россиянами не стала. Но сказала не «вибачите», а «извините». Как русские журналисты ни поддерживали нашу Настю на тренировке в борьбе с тройным акселем — не помогло. Хотя было видно, что боление она заметила. Когда я крикнул «Настя — лучшая!», даже улыбнулась. В любом случае удачи украинцам в командном турнире, никто не в обиде, все понимают нелепость ситуации. У обеих наших наций красивые языки, наверное, лучше использовать их, чем чужой английский.

А с тройным акселем, кстати, Настя справилась. В прогоне под прекрасную и всемирно известную музыку «Щедрик», правда, сделала «бабочку» и упала с флипа, но это даже не полноценная тренировка, здесь нет официального порядка выступлений под музыку. Волноваться не о чем. А вот если Шаботова прыгнет триксель в короткой командного турнира — вдруг потеснит американку?

Добавило пикантности в русско-украинское «противостояние» табло, которое в режиме тестирования высветило победу Украины над сборной России в команднике. Причем фамилии танцоров Назаровой и Никитина были знатно исковерканы.

Американцы, кстати, в преддверии битвы с россиянами тоже взяли тайм-аут. Пресс-атташе их федерации любезно объявил, что сегодня у сборной не день медиаактивности.

В Пекине локдаун, а в «пузырь» нельзя брать даже селфи-палки

Еще одна свежая новость из Пекина — в отдельных районах столицы объявили локдаун. Это стало следствием «вспышки» коронавируса в Китае. Так, в городе за день зафиксировано... 20 случаев заражения! Смешно, но если пойдет так, то Олимпиаду закроют после пересечения отметки100.

Думали, китайцы стоят в какой-то ларёк, а оказалось, тестируются. Судя по всему, всех погнали в преддверии Олимпиады. pic.twitter.com/3nJBAKl7yK — Lublineс93 (@Lublinec931) January 31, 2022

Жителей Пекина массово отправляют на тестирование. Судя по всему, локдаун введен в районе вокруг одной из гостиниц, где проживают журналисты, — на нашей улице постоянно наблюдается очередь в местный пункт тестирования.

Не устает радовать своими загадками и китайский персонал. В Пекине осмотр вещей происходит не на входе в арену, а на выходе из отеля — как бы в начале «пузыря». Запретной к проносу на этот раз оказалась селфи-палка. А вдруг оружие? Причем если отойти за угол и положить палку в портфель, то все становится нормально. Даже Конфуций и Лао-цзы не поняли бы этого парадокса.

Хорошо, что им и не надо. Гораздо проще объяснить основополагающие понятия морали, чем некоторые коронавирусные правила. Теперь главная отметка для нас — утро 1 февраля. Именно тогда станут известны составы сборных на командный турнир.