Интервью тренера американской сборной.

Фигурное катание на Олимпиаде начинает раскручиваться. На трибунах столичного Дворца спорта в Пекине все больше заслуженных людей. В одном из рядов за тренировкой следит Трэйси Уилсон, которая почти два сезона работала с Евгенией Медведевой. Корреспондент «СЭ» не мог пройти мимо и задал несколько вопросов — о команднике, манипуляциях с тестами и карьере россиянки.

— Как вы, Трейси? Чувствуете, что Олимпиада — вот она, здесь?

— Чувствую, что я здесь и что Олимпиада здесь! Это такой вызов для всех спортсменов. Мы все тут в большом предвкушении, особенно когда сидим на олимпийской арене и смотрим на таких классных фигуристов. Я очень воодушевлена этим.

— Как Джейсон Браун? Он здоров, все в порядке?

— Джейсон чувствует себя великолепно! Он тоже здесь и тоже заряжен. Он в очень хорошей готовности. Он в полном порядке (показывает два больших пальца).

Трэйси Уилсон. Фото Global Look Press

Никто не собирается сдаваться

— Это самые странные Олимпийские игры в вашей карьере?

— Абсолютно точно. Я еще никогда так не нервничала! Надо сдавать так много тестов... Это был огромный вызов. Я воспринимаю это как дополнительный слой стресса для спортсменов в дополнение к тому стрессу, который был и без этого. Хочу сказать им — мое уважение, ребята. Они должны адаптироваться к происходящему, и это впечатляет.

— Вам не кажется, что со всеми этими тестами могут быть какие-то манипуляции? Не знаю, есть ли в США, Канаде такие теории.

— Точно. Мне кажется, у людей просто может быть такая философия, под которую можно подстроить что угодно. Тут манипуляции, там манипуляции... Вы же не можете заглянуть за кулисы и увидеть, так это или нет. Они делают то, что им приходится делать. Я не буду оспаривать эту ситуацию. Я им очень благодарна за усилия, которые предпринимаются для спортсменов и официальных лиц, что у нас, у фигуристов есть возможность показать, что было сделано за четыре года.

— Впереди командный турнир, США против России, прекрасная афиша.

— Точно! Уоу-уоу, да! (Смеется и машет руками.)

— Чего вы ждете от этого противостояния, какой прогноз?

— Да чего, поехали, начинаем игру! Это же так весело для спорта! И для фигуристов — спортсменов, выступающих в личных категориях, — задвинуть назад личные амбиции и почувствовать вовлеченность, коммуникацию в команде. А что до ожиданий — не знаю, честно говоря. Мы же просто должны выходить и кататься, биться за результат. Никто не собирается сдаваться.

— А если попробовать конкретнее — в процентах как вы оцените шансы США и России? 50 на 50, 60 на 40?

— Вы видите, какую форму я ношу?

— Понятно, значит, 100 на 0. (Трэйси засмеялась и поаплодировала.) Надеетесь на участие Джейсона Брауна?

— Он абсолютно готов, в хорошем состоянии и полон желания. Вы знаете, как сильна мужская сборная США, так что он в игре, если понадобится.

Евгения Медведева, Брайан Орсер и Трэйси Уилсон. Фото Global Look Press

У Медведевой не было шанса реализовать эти возможности

— Поскольку я из России, не могу не задать вопрос о Евгении Медведевой. Следите за ней?

— О, Евгения! Евгения — особенный человек, думаю, вы знаете в России, насколько особенная она. Она приехала к нам и тренировалась с нами, и мы хорошо узнали ее. У меня была привилегия поехать с ней в Россию. Думаю, она очень хороша для этого спорта. Она вдохновляет своими способностями, тем, как она превратилась из подростка в женщину, своим артистизмом и атлетизмом, который она привнесла в спорт. Я просто не могу сказать достаточно о Евгении, она была фантастической в нашем клубе, во влиянии на других фигуристов. Она дружила с Джейсоном, когда она приехала, у нее был с собой стикер с эмблемой пекинской Олимпиады... Так что Брайан и я остаемся в контакте с ней и чувствуем себя очень близкими людьми с Евгенией. И мы восхищены тем, что она сейчас делает.

— Она приедет в Пекин в роли комментатора.

— Это прекрасно, что она сюда приедет!

— Извините, но когда она стала женщиной, то прекратила кататься в спорте.

— Потому что из-за ковида она не могла кататься в Канаде, приехала в Японию...

— Думаете, это был ключевой момент?

— Да, именно он. Если вы помните, что она сделала на финале Кубка России с ее «Мемуарами гейши». Это было то, куда она шла, к чему стремилась. И у нее никогда не было шанса реализовать эти возможности. Мы говорили о будущем, она позвонила и Брайану, и мне. У нас до сих пор в Канаде не все фигуристы вернулись на лед из-за антиковидных ограничений. Но на тот момент... Я думаю, мы потеряли то, куда она могла привести спорт. Я думаю, причина полностью в ковиде. Она не достигла своего потенциала. Она его только искала.