Нужны ли Трусовой пять четверных и что делать с тройным акселем? Расклады на Олимпиаду для «королевы квадов»

Статистика работает против максимализма Александры.

Самый загадочный человек в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине — Александра Трусова. Она может при различных раскладах как выиграть Игры, так и пролететь мимо пьедестала, и обе ситуации не станут сенсацией. У нее безграничный технический потенциал, но в то же время излишний риск несет в себе издержки, которые в лучшем случае приведут к потере наиболее вероятной второй позиции в негласном рейтинге силы. Но что же лучше делать в этой ситуации Трусовой — держаться за серебро или попытаться оспорить у Камилы Валиевой золото? И что для этого нужно — выбор максимально стабильных и готовых элементов с расчетом на качество либо игра по максимуму с непредсказуемым исходом?

Трусова бьется с тройным акселем с 2016 года и ни разу не смогла его сделать чисто

Главная болевая точка для Трусовой сейчас — это короткая программа. В формате трех прыжков без четверных она не всегда конкурентоспособна даже в сравнении с некоторыми иностранными фигуристками. К примеру, в Пекине Александру при чистых прокатах могут обойти Луна Хендрикс, Мэрайя Белл, Каори Сакамото. И это даже без тройного акселя и без ошибок у самой Трусовой. В случае удачного ультра-си выше могут быть и Алиса Лью с Вакабой Хигути и даже Анастасией Шаботовой (украинская фигуристка из России уже показывала успешные попытки на первых тренировках в Китае). О борьбе с Анной Щербаковой и тем более с Камилой Валиевой при таких раскладах говорить и вовсе не приходится. Понимая свое незавидное положение, Трусова усердно старается освоить столь необходимый ей элемент. Только пока что успехов в работе над тройным акселем достичь спортсменке не удалось.

Вы удивитесь, но первые робкие попытки зайти на три с половиной оборота Александра делала еще на детских турнирах в далеком 2016 году. Затем Трусова переключилась на четверные, и триксель на время отложили в сторону. Вспомнили о нем уже только к первому взрослому сезону, когда резкий прогресс у Анны Щербаковой и Алены Косторной заставил задуматься об усилении контента. Визуально техника Александры в прыжке не изменилась. Она прыгает за счет мышечной массы, которой не хватает, поэтому прыжок и не получается. Из восьми попыток по взрослым ни одной на плюс или даже относительно ровный выезд. Два робких степ-аута, шесть падений, из которых два с недокрутом в четверть оборота и два с понижением до двойного. В результате даже в лучшем случае она получает пять-шесть баллов при вилке в 4-4,70 при хорошем двойном.

Вопрос с контентом — это дилемма уровня претензий в Пекине

И нужны ли Трусовой эти 15 процентов на успех при выгоде в два-три балла? Хороший прокат с двойным потенциально дает ей 75-76 баллов, с тройным можно рассчитывать на 78. За 80 она получит только при идеальном выезде с трикселя на хороший плюс, только шансы на такой расклад пока выглядят сугубо теоретическими — на практике подобного еще не случалось. Как и чистого проката с пятью четверными. Пять квадов за прокат — давняя цель и мечта Трусовой, которой она загорелась сразу после Пхенчхана-2018 и шести четверных у Нэтана Чена. Попыток было несколько, но все заканчивались фатально. Более того, и четыре квада выехать без проблем Александре не удается. Наиболее стабильный набор — три четверных с удобными каскадами, и с ним Трусова может не только набрать хорошую сумму в произвольной, но и отыграть отставание по короткой.

Вопрос только в целеполагании. Для гарантии победы над нынешней Щербаковой хватит двух-трех квадов, только идеальных и в правильной расстановке. Если же задача Трусовой бороться за олимпийское золото во что бы то ни стало, то другого выбора, как цепляться за самый сложный набор, у нее нет. Компонентами она уступает Валиевой от семи до десяти баллов, как и надбавками за качество исполнения прыжков. В короткой у Камилы преимущество в виде трикселя, в произвольной — четыре ультра-си, причем тройной аксель лишает обязанности исполнять вредный рудимент — двойной. За весь сезон она не получала меньше 249 баллов, притом что лучший международный результат у Трусовой — 241, и получен он был два с половиной года назад. Поэтому для того, чтобы хотя бы мечтать о победе в Пекине, Александре нужно выдавать больше своего максимума.

Идеальный набор для Трусовой — четыре четверных без трикселя

Правда, даже с раскладами на победу мы видим тройной аксель в короткой как лишний элемент и вредный риск. На «Гран-при» в Лас-Вегасе Трусова получила 77,69 за чистый прокат с двойным. Она исполнила также сольный тройной флип и каскад тройного лутца с тулупом. Последний прыжок можно заменить на риттбергер, что даст прибавку в те же полтора-два балла как триксель, только с этой комбинацией фигуристка дружит гораздо лучше, чем с акселем. Совсем без проблем не обходится, но шансы доехать до произвольной с 79-80 баллами крайне высокие. В случае падения у Валиевой тогда они будут примерно в равных оценках либо с небольшим преимуществом у Александры. Если Камила в короткой идеальна, то отставание будет примерно в 9-10 баллов и отыгрывать его нужно во второй день. Причем не обязательно делать пять квадов.

Возможно, Трусовой лучше сконцентрировать силы на стабильные и чистые старшие четверные. Валиева делает менее ценные тулуп и сальхов, в то время как у Александры есть дорогие лутц и флип. С них и стоит начать в первой половине программы. Причем важные каскады оставить строго на бонусную зону. К примеру, стартовать с четверного флипа, после которого идут четверной лутц, двойной аксель (обязательный прыжок) и тройной лутц. И затем главные козыри — четверной лутц с тулупом, четверной тулуп с сальховым через ойлер и тройные лутц-риттбергер. Подобный набор при чистом прокате и даже не самых высоких компонентах принесет свыше 170-175 баллов, а при нужном настроении арбитров и 180+. Этого не хватит для гарантии успеха, и все равно придется ждать ошибок от Валиевой, которая за счет лояльности судей и статуса фаворита имеет «подушку безопасности». Но от ошибок никто не застрахован, что Камила доказала на чемпионате Европы в Таллине.