Болельщики напуганы слухами о ковиде в группе Тутберидзе. Волнения напрасны, но риск не уменьшился

Китайские тесты могут лишить наших звезд Олимпиады, даже если спортсмены в реальности не болеют и не заразны.

Олимпиада в Пекине еще не началась, но нас почти ежечасно пугают коронавирусные новости. Так, в Китай не смогли вылететь фигурист Михаил Коляда, бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, скелетонист Никита Трегубов и хоккеист Артем Анисимов. Мы едва не остались без биатлонного тренера Сергея Башкирова, а сегодня нас и вовсе ошарашили новостью о возможном ковиде у Даниила Глейхенгауза — хореографа из группы Этери Тутберидзе.

К счастью, похоже, что пока все обошлось. Информацию «РБК-спорт» о положительном ПЦР-тесте опровергли, однако расслабляться рано. Омикрон распространяется очень быстро, и даже полная изоляция спортсменов и тренеров не спасает от заражения. Другая проблема — чрезмерно чувствительные тесты в Китае. Кто ответит за судьбы спортсменов, если их по ошибке снимут со старта из-за невидимой «болезни»?

Глейхенгауз точно здоров — иначе бы он не летел в Красноярск на сборы

Для начала набираем воздуха в легкие и успокаиваемся. ФФККР сразу через нескольких своих представителей заявили четко и ясно: коронавируса у Даниила Глейхенгауза нет. «У нас никто не болеет», — сказал в беседе с «СЭ» генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. О том, что сам Коган вместе с Глейхенгаузом сдали положительный ПЦР, написали в РБК. Смысла наводить туман чиновникам из ФФККР нет, так как на данный момент они в Москве и не контактировали в последние дни со сборной. Прямо сейчас Глейхенгауз и Коган направляются в аэропорт, чтобы присоединиться к предолимпийским сборам в Красноярске. Даже небольшие подозрения на болезнь поставили бы крест на возможности живого контакта с олимпийцами. При всей неоспоримой важности для подготовки постановщика программ и ключевого функционера федерации главное — это здоровье спортсменов.

Причем речь уже идет не о здоровье как о понятии внутреннего состояния организма. Мы не ковид-диссиденты, но в ситуации, когда спортсмен всю свою жизнь шел к олимпийской медали, все, что его на данный момент волнует, — это возможность за нее побороться. Вспомните Анну Щербакову, которая прыгала четверные в Челябинске с температурой и после пневмонии. И на ее месте так поступили бы многие. К тому же почти все наши сборники привиты, а омикрон — мутация вируса с легким течением болезни. Так что вероятность драматичного исхода в случае заражения минимальна, и единственное, что будет их интересовать, — отрицательный ПЦР. Не секрет, что для этого пользуются разными средствами для слизистой носа и горла, некоторые даже клизмы себе ставят. Способов обезопасить себя множество, а спорить о гуманности таких действий — бессмысленно.

Ложноположительный тест может стать инструментом манипуляций

Попробуйте поставить себя на место той же Камилы Валиевой или Александры Трусовой. Что вам важнее: эфемерное «здоровье» или олимпийское золото? И нет, полная изоляция не спасает, что уже много раз было доказано. Правда, это не оправдывает чиновников, которые поначалу не слишком ревностно отнеслись к ограничительным мерам на базе в Красноярске и допустили заражение запасного в танцах Егора Базина и его тренера. Обидно за Базина, но представьте, если бы это был Никита Кацалапов? К тому же в Пекине всех фигуристов, как и других спортсменов, ждет русская (вернее, китайская) рулетка. Уже несколько различных СМИ написали о чрезмерной чувствительности ПЦР на Олимпиаде. Мы видим это и на практике. Тренер биатлонистов Сергей Башкиров сдал положительный, на следующие сутки — два отрицательных, и его отпустили из карантина. Это говорит о том, что на момент получения образца для анализа в организме не было достаточного количества вирусных частиц и инфекционисты ошиблись.

Перед Башкировым извинились и уже допустили его до тренировок на олимпийской трассе, но сутки Сергей потерял. А теперь бинго-тесты на ковид надо сдавать каждый день с утра. Моделируем историю, когда потенциальный олимпийский чемпион сдает тест за пару часов до старта. Получает положительный, его тут же закрывают в резерватор (который по непонятной причине нельзя даже фотографировать). Он сдает дополнительные тесты, но, пока их изучают, соревнования уже заканчиваются. Либо как максимум он успеет выйти на старт в последние секунды. Без разминки, подготовки — о хорошем результате и говорить не приходится. Не хочется кого-то заранее обвинять, но, так как все тесты и ковидный протокол сейчас в руках оргкомитета, нет никаких гарантий, что таким удобным инструментом кто-нибудь не захочет воспользоваться.