Главный тренер «Ювентуса» Аллегри напал на директора итальянской газеты

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри напал на директора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачаго после победы в финале Кубка Италии против «Аталанты» (1:0).

«Дерьмовый директор! Да, ты убогий директор. Пишите в своей газете правду, а не то, что диктует вам общество! Перестаньте играть в мошенников с читателями», — цитирует Аллегри Tuttosport.

В ответ Вачаго заявил, что в его газете всегда писали только правдивые новости.

«Мы в Tuttosport всегда писали правду и будем писать ее вместе с мнениями, которые нам могут нравиться или не нравиться (точно как игра Аллегри)», — сказал Аллегри.

Ранее Аллегри оценил свое будущее в «Ювентусе».

В СМИ писали, что тренер покинет свой пост этим летом. На его место будет назначен Тиагу Мотта. Аллегри возглавил «Ювентус» с 2021 года.