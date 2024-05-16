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Главный тренер «Ювентуса» Аллегри напал на директора итальянской газеты

Виктория Кравченко
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Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри напал на директора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачаго после победы в финале Кубка Италии против «Аталанты» (1:0).

«Дерьмовый директор! Да, ты убогий директор. Пишите в своей газете правду, а не то, что диктует вам общество! Перестаньте играть в мошенников с читателями», — цитирует Аллегри Tuttosport.

В ответ Вачаго заявил, что в его газете всегда писали только правдивые новости.

«Мы в Tuttosport всегда писали правду и будем писать ее вместе с мнениями, которые нам могут нравиться или не нравиться (точно как игра Аллегри)», — сказал Аллегри.

Ранее Аллегри оценил свое будущее в «Ювентусе».

В СМИ писали, что тренер покинет свой пост этим летом. На его место будет назначен Тиагу Мотта. Аллегри возглавил «Ювентус» с 2021 года.

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Интер 36 29 5 2 86-19 92
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 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
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 Аталанта 35 19 6 10 65-39 63
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 Верона 36 8 10 18 34-48 34
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 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
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 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
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