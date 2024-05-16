«Спартак» идеально сработал при назначении Станковича. Посмотрим, как проявит себя новый тренер
«Спартак» по-джентльменски поступил с «Зенитом» и ЦСКА и не стал занимать инфополе вечером в среду, когда в Питере состоялся далеко не самый зрелищный матч Кубка. Красно-белые подождали сутки и неожиданно для всех назвали имя нового главного тренера. Им стал Деян Станкович.
При этом назначении «Спартак» здорово сработал по двум направлениям. Во-первых, идеально по времени. Межсезонье в российском футболе — очень специфическое время для больших перемен: перерыв между чемпионатами мизерный, чтобы построить что-то с нуля. Чуть отдохнули, чуть потренировались — и начинается новый сезон. А дальше есть риск нарваться на сценарий, когда не пошло с самого начала, потому что не хватило времени подготовиться — ждем полноценных сборов зимой, но нет гарантий, что удастся наверстать упущенное осенью. Красно-белые же все сделали грамотно и заблаговременно и, по сути, дали Станковичу в два раза больше времени. Серб еще не в Москве, но, нет сомнений, он уже полностью погрузился в информацию о команде.
Очевидно, что решение по новому тренеру и договоренность с ним были достигнуты не после поражения «Спартака» в Калининграде, а значительно раньше. И теперь окончательно ясно, что будущее Слишковича никак не зависело от выступления в Кубке. Вылет из турнира просто стал сигналом того, что клуб может объявлять о начале новой жизни. Кстати, спортивный директор Томаш Амарал еще 1 мая говорил, что Слишкович точно останется. Все указывает на то, что решение по Станковичу на тот момент уже приняли.
Во-вторых, «Спартак» идеально сработал в инфополе. Ни на одном сайте, ни в одном Telegram-канале даже намека на Станковича не проскакивало. «Тихое» назначение или «тихий» трансфер — это большая редкость для клуба. Когда вообще такое было? Вспоминается приезд Промеса летом 2014-го, когда никому не известного голландца привели сразу же на презентацию. Пока Квинси вручали майку, журналисты гуглили, за кого заплачено более 10 миллионов евро. Кстати, и про Абаскаля все узнали уже по факту — из клубного пресс-релиза. И тогда тоже всем пришлось гуглить.
В этот раз медиаслужбе «Спартака» повезло куда больше, чем два года назад. Большой и очень успешный игрок, братская Сербия, дружественная «Црвена Звезда» — подать Станковича было нетрудно, и презентационный ролик получился сколь простым, столь же и классным.
Объем работы, который нужно будет освоить Станковичу, понятен. В первую очередь необходимо разобраться с составом. На данный момент набор игроков не выглядит сбалансированным. Возможно, будут пересмотрены отдельные легионерские позиции. И тут очень важна поддержка со стороны клуба. У «Спартака» долгое время вообще не было связки «спортивный директор — тренер». Теперь же команду возглавил кандидат Амарала. И правильным выглядит то, что в штабе Станковича будет работать Слишкович.
«Спартак» в очередной раз начинает новую жизнь с новым тренером. Мы слишком много раз через это проходили, чтобы в день назначения давать какую-то однозначную оценку. Можно прийти ассистентом по работе с защитниками, неожиданно стать главным и с ходу выиграть золото. А можно говорить о бесковском футболе и, с треском провалившись, не продержаться и года. Гарантированных сценариев в «Спартаке» не бывает. Пока лишь можно констатировать, что Станкович появился эффектно и правильно. Будем наблюдать, что за этим последует.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4