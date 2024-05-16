Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба

История жизни звезды UFC, который подерется с Исламом Махачевым на UFC 302.

Дастин Порье

Прозвище: The Diamond (Бриллиант).

Дата рождения: 19 января 1989 года.

Место рождения: Лафейетт (штат Луизиана, США).

Вид спорта: ММА.

Весовая категория: легкий и полулегкий веса.

Рост: 175 см.

Размах рук: 183 см.

Тренер: Майк Браун.

Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА на март 2024 года): 30-8-0-1.

Детство и юность Дастина Порье

Дастин Порье родился в американском городе Лафайете в штате Луизиана, его воспитанием занимались мама и бабушка. Боец по прозвищу Бриллиант является представителем франко-канадской языковой группы. Ее основная часть проживает в Луизиане. Вместе с Порье в Лафайете также рос экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

У Порье было непростое детство. Во время учебы в средней школе Нортсайд Дастин осознал, что ему нравится драться без какой-либо причины. Мальчик получал удовольствие от процесса. С 10 лет его мама Джер Фолли Чейссон получала записки от учителей, в которых говорилось о плохом поведении сына. Ребенок осознавал свою вину и просил маму бить его, если она хотела. Позже Дастин стал увлекаться уличными боями. Он дрался с ребятами, которые были старше его.

«Они проводили бои в нашем квартале, и Дастин участвовал в них, — говорила мама Порье в документальном фильме «Дракавилль». — Он дрался лучше всех среди маленьких детей. А потом домой к его бабушке пришел один мальчик и сказал, что он еще не дрался с Дастином. Порье выбил ему зубы, а также сломал челюсть. При этом тот мальчик был на пять лет старше его. В итоге дело дошло до суда. Дастин уважал закон, но при этом мог и нарушить его».

По словам матери Порье, ее сын стал все чаще пропускать уроки и был привлечен к суду по делам несовершеннолетних. Дастин провел некоторое время в исправительном учреждении для юных правонарушителей. Реабилитационные центры не помогли американцу. Позже у Порье возникли проблемы с алкоголем. Спортсмен весил почти 100 килограммов, но ему удалось выбраться из кризиса благодаря своей девушке Джоли и занятиям смешанными единоборствами.

Дастин Порье. Фото Getty Images

Спортивная карьера Дастина Порье

Порье дебютировал в ММА на профессиональном уровне 16 мая 2009 года. Тогда Дастин нокаутировал в первом раунде соотечественника Аарона Суареса на турнире USA MMA 7 — River City Rampage. После этого Бриллиант одержал еще шесть побед подряд.

World Extreme Cagefighting

В 2010 году Порье подписал контракт с промоушеном World Extreme Cagefighting (WEC). В первом бою в данной организации он потерпел поражение единогласным решением судей от американца Дэнни Кастильо на турнире WEC 50 18 августа 2010-го.

В ноябре 2010 года Бриллиант техническим нокаутом в первом раунде одержал победу над представителем США Заком Миклрайтом на вечере смешанных единоборств WEC 52.

UFC

Осенью 2010 года UFC поглотил WEC, поэтому Порье вместе с другими бойцами перешел в организацию главы Даны Уайта. Дастин имел на тот момент профессиональный рекорд 8-1 и спустился из легкой весовой категории в полулегкую.

1 января 2011 года Порье дебютировал в UFC. Тогда Бриллиант единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Джошом Гриспи на турнире UFC 125 в Лас-Вегасе (США). Следом Дастин одержал еще три победы — над Джейсоном Янгом, Пабло Гарсой и Максом Холлоуэем.

15 мая 2012 года Порье потерпел первое поражение в UFC. В главном событии турнира UFC on FUEL TV 3 Бриллиант удушающим приемом в четвертом раунде уступил Чон Чхан Сону по прозвищу Корейский Зомби.

15 декабря 2012 года Дастин сабмишеном победил американца Джонатана Брукинса на турнире UFC — TUF 16 Finale. В следующих четырех поединках Порье потерпел одно поражение от Каба Свонсона, а также победил Эрика Коха, Диегу Брандана и Акиру Корассани.

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

Первый бой с Конором Макгрегором

27 сентября 2014 года в Лас-Вегасе Порье встретился с ирландским бойцом Конором Макгрегором на турнире UFC 178. До поединка Печально Известный в своем классическом стиле использовал трешток в отношении Бриллианта.

«Не поймите неправильно, мне нравится этот малыш, — говорил Макгрегор. — Он тихий деревенский парень. Ничего против него не имею. Я уверен, что он вырос в цирке или на ярмарке. Прелестное малое дитя. Наверняка его двоюродного брата зовут Клетус или что-то вроде этого».

Бой Порье с Макгрегором продлился 106 секунд. Ирландец победил американца техническим нокаутом в первом раунде.

Возвращение в легкий вес

После поражения от Макгрегора Порье вернулся в легкую весовую категорию и одержал четыре победы подряд в поединках с Карлусом Диегу Феррейрой, Янси Медейросом, Джозефом Даффи и Бобби Грином.

17 сентября 2016 года Порье на фоне серии побед и рождения ребенка потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Майкла Джонсона на турнире UFC Fight Night 94.

11 февраля 2017-го Бриллиант победил решением большинства Джима Миллера на турнире UFC 208 в Бруклине (США). 13 мая поединок Порье с Эдди Альваресом в Далласе был признан несостоявшимся. Соперник нанес Дастину запрещенные удары коленями по голове, когда тот находился в лежачем положении.

После этого Порье одержал четыре победы подряд — над Энтони Петтисом, Джастином Гэтжи, Эдди Альваресом и Максом Холлоуэем. Благодаря успеху в противостоянии с последним Дастин в апреле 2019 года получил титул временного чемпиона UFC в легком весе. Обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов на тот момент отбывал дисквалификацию за инцидент после боя с Макгрегором в Лас-Вегасе в октябре 2018-го — прыжок из клетки и разборки с командой досрочно побежденного ирландца.

Бой с Хабибом Нурмагомедовым

7 сентября 2019 года Порье провел поединок с Нурмагомедовым на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). К нему американец подошел с рекордом — 25 победами при 5 поражениях в профессиональных ММА.

Первый раунд боя прошел в партере, Орел владел преимуществом. В начале второго раунда Порье и Хабиб дрались в стойке. Американец нанес несколько удачных ударов по голове соперника, однако ближе к середине второго отрезка боя российский чемпион вернул контроль над поединком и доминировал над Дастином. В третьем раунде Хабиб вновь перевел бой в партер и провел удушающий прием.

Нурмагомедов уважительно отозвался об американце и обменялся с ним футболками. Дагестанец пообещал продать майку соперника на аукционе и вырученные средства перевести на счет благотворительного фонда Бриллианта (сумма составила 100 тысяч долларов).

Следующий поединок Порье состоялся 27 июня 2020 года. На турнире UFC on ESPN 12 в Лас-Вегасе Дастин единогласным решением судей победил новозеландца Дэна Хукера.

Две победы над Конором Макгрегором

23 января 2021 года Порье и Макгрегор провели реванш в главном событии турнира UFC 257 в Абу-Даби. Дастин одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Бриллиант стал первым бойцом, кто нокаутировал ирландца.

«Я счастлив, но не удивлен, что победил сегодня, ведь я тяжело работал ради этого, — говорил Порье после боя. — Ничего, кроме уважения Конору. Это прекрасная победа, но мы деремся за что-то большое. Я провел отличный бой. Главное задачей было не драться, а доносить свои удары. Если Хабиб не вернется, то я и Конор — лучшие в легком весе».

11 июля 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе прошел третий бой Порье с Макгрегором, последний снова агрессивно высказывался о сопернике. На этот раз Бриллиант победил Печально Известного после остановки поединка врачом: Конор получил перелом голени во втором раунде, ему было засчитано поражение. Реакция бойцов на серьезную травму экс-чемпиона лиги в двух категориях была смешанной. Помимо слов поддержки звезды ММА говорили о наказании за дурные слова и поведение ирландца.

«Добро всегда побеждает зло», — написал Хабиб в соцсетях и пожелал американцу забрать до конца года оставленный им после завершения карьеры пояс.

11 декабря 2021 года Порье провел бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой за вакантный чемпионский пояс в легком весе на турнире UFC 269. Американец проиграл сабмишеном в третьем раунде (удушение сзади).

12 ноября 2022 года Бриллиант в Нью-Йорке на UFC 281 выиграл бой против Майкла Чэндлера (снова удушающий прием, но на этот раз победный).

29 июля 2023 года Порье проиграл нокаутом американцу Джастину Гэтжи в бою вакантный титул BMF (в мягком переводе — самому плохому парню лиги) во втором раунде боя турнира UFC 291 в Солт-Лейк-Сити.

10 марта 2024 года Порье во втором раунде нокаутировал француза Бенуа Сэнт-Дени на турнире UFC 299 в Майами и стал претендентом на бой за пояс. Дастин опередил в числе претендентов Гэтжи, который на UFC 300 в середине апреля проиграл на последней секунде боя с Холлоуэем.

Бой Порье — Махачев

2 июня в Ньюарке (США) Порье подерется с россиянином Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории. Дагестанец проведет третью защиту (чемпионский бой — против Оливейры, две защиты — против Алекса Волкановски). Поединок станет главным событием вечера UFC 302 на арене Prudential Center.

«Навыки Ислама в сабмишенах и джиу-джитсу более универсальны, чем у Хабиба, — говорил Порье в интервью Ариэлю Хельвани. — У Хабиба было несколько удушений, которые он делал очень хорошо, но Ислам рискует, ставит себя в опасное положение, пытаясь провести рычаг локтя, может потерять позицию, а затем использует борьбу, чтобы ее вернуть. Ислам более опасен в игре джиу-джитсу, и в стойке он значительно лучше Хабиба».

«Проблема Дастина в его стиле. Это единственная проблема, — сказал Махачев в интервью TMZ. — Его слабые места — борьба и грэпплинг. Так что у меня есть ключ к легкому бою. Думаю, если я буду следовать плану, то смогу легко победить его. Наш с Хабибом стиль — худший для Дастина. Бойцы, которые могут перевести Порье на землю и держать его там, всегда создают ему проблемы».

Титулы и достижения Дастина Порье

Бывший временный чемпион UFC

Восьмикратный обладатель бонуса «Бой вечера» в UFC

Четыре раза становился обладателем бонуса «Выступление вечера» в UFC

Вместе с Дрю Добером делит первое место по победам нокаутом в истории легкого веса в UFC — 8 раз

Боевой стиль Дастина Порье в ММА

У Порье черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Дастин обладает отличным футворком. Американец своевременно меняет стойки, что позволяет ему наносить резкие контрудары. Многие специалисты отмечают его классные боксерские навыки. Порье продемонстрировал это в поединках против Джастина Гэтжи, Эдди Альвареса, Дэна Хукера, Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя. Дастин любит вести бой на передней ноге, чтобы пробивать лоу-кики. Дастин обладает прекрасным спортивным характером, который позволяет ему продолжать бой даже в тех случаях, когда Бриллиант получает сильный урон от оппонентов.

Дастин Порье (в центре) с женой Джоли и дочерью Паркер Джоэль. Фото Соцсети

Личная жизнь и увлечения Дастина Порье

В школьные годы Порье познакомился со своей будущей супругой Джоли. В 14-летнем возрасте они начали встречаться. В сентябре 2009 года пара сыграла свадьбу. Тогда Дастину было 20 лет. В 2016 году у Порье и Джоли родилась дочь, которую назвали Паркер Джоэль.

14 апреля 2018 года во время пресс-конференции после победы над Джастином Гэтжи Порье назвал свою главную цель в жизни: «Однажды хочу сказать своей жене Джоли, что я стал чемпионом. В трудные времена она всегда была моей самой большой поддержкой».

Порье увлекается татуировками. Первую он сделал в 14 лет. Одна из самых известных тату с надписью на японском языке кодекса самураев бусидо, которая в переводе на русский означает «Путь воинов».

Сколько зарабатывает Дастин Порье

Общее финансовое состояние Дастина Порье на 2024 год оценивается в 10 миллионов долларов. За третий поединок против Конора Макгрегора в июле 2021-го Бриллиант заработал в общей сложности 5,12 миллиона долларов, включая 1,5 миллиона гонорара, 3,6 миллиона от PPV и 21 000 долларов от спонсоров.

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