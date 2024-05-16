Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:21

ЦСКА одержал выездную победу над «Зенитом» и повел в серии плей-офф

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЦСКА на выезде разгромил «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 99:73.

Самым результативным игроком встречи стал Трент Фрэйзер («Зенит») — 18 очков.

Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Москве 19 мая. Начало — в 16:30 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 73:99 (9:24, 17:26, 24:24, 23:25)

З: Фрэйзер (18), Эртель (13), Хантер, Вольхин (по 11)

Ц: Тримбл (17), Джекири (15), Хэнлан (14), М`Бай (13)

Счет в серии: 2-3

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
15
20
Читайте также
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
Трансферы вратарей в КХЛ
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС — «Локомотив-Кубань»: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и повел в серии плей-офф

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости