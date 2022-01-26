Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 07:00

У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Произошло то, чего мы больше всего опасались.

Фигурное катание впервые за долгие годы без вопросов главный российский вид спорта на Олимпийских играх. Энхаэловцев в хоккее нет. В лыжах сезон пока далек от прошлогоднего, в котором было много побед и медалей. Биатлонисты все-таки поздновато проснулись и скорее «темные лошадки». А в фигурном катании у нас шансы на медали во всех пяти видах, причем можно брать три золота и столько же серебра.

Михаил Коляда. Гром среди ясного неба. Сборная России по фигурному катанию не взяла лидера на Олимпиаду за несколько дней до начала

Ковид в здании

Перед этими Играми расклад был такой: как минимум у женщин и пар помешать завоевать две трети медалей могло лишь одно обстоятельство — коронавирус. И кажется, оно начинает вступать в игру. Вчера со сборной России произошло сразу несколько ковидных событий.

В первой половине дня Олимпийский комитет России опубликовал список делегации сборной, и в нем не оказалось лидера мужской команды последних лет Михаила Коляды. Причина — положительный ПЦР-тест перед вылетом на сборы из Санкт-Петербурга в Красноярск. После разговора с несколькими источниками становится понятно, что история явно неоднозначная. В ковиде у Коляды никто не сомневается, но важны нюансы. И кажется, Алексей Мишин своим сухим комментарием о том, что состав выбирает федерация и ОКР, дал понять, что у ситуации есть двойное дно. Может, узнаем в мемуарах лет через десять.

Коляду заменил Евгений Семененко. К тому моменту из Красноярска начали приходить сигналы, что и там не все гладко. Сразу три человека на сборах сдали положительные тесты — а до вылета в Пекин еще неделя!

Тесты выкосили запасного сборной

Как стало известно «СЭ», на сборах национальной команды России по фигурному катанию в Красноярске у трех участников взяты положительные анализы на коронавирус. Первый — фигурист Егор Базин, запасной в танцах на льду, выступающий с Елизаветой Худайбердиевой. Второй — тренер данной пары Денис Самохин. Третий — тренер из штаба Алексея Мишина Егор Челошкин.

Кроме того, как сообщили источники «СЭ», до сегодняшнего дня в Красноярске де-факто не было «пузыря». О каком «пузыре» можно говорить, если на арене «Кристалл» спокойно работают сотрудники Первого канала? Ужесточить правила контактов фигуристов с внешней средой решили только после положительных тестов.

Фигурное катание находится под пристальным вниманием медиа, а кто знает, что происходит в других видах спорта, где спортсмены тоже проходят сборы? Накануне, например, стало известно о положительном тесте в Сочи в олимпийской команде по скелетону. Ладно в России, где могут дать дождаться отрицательного теста и вернуть спортсмена в обойму. Но пройти китайские проверки будет гораздо труднее.

Охранник в&nbsp;олимпийском парке Пекина. Онлайн-молебен и запрет на разговоры перед вылетом. Россия едет на Олимпиаду как на спецоперацию

Федерация могла поступить по-другому, но не стоит ее обвинять

Только не надо вставать в позу и причитать: «Да как же не углядели!» Всегда ли вы в метро с маской на носу? На праздники с семьей собираетесь только после нескольких ПЦР-тестов? А на работе общаетесь только через Zoom и сказали нет курилкам?

Да, пожалуй, проводить предолимпийские сборы стоило в более закрытом формате, но много ли в России свободных ледовых арен с гостиницей внутри или поблизости, да еще и желательно в пекинском часовом поясе? Так что стоит говорить о беде федерации, а не вине.

Базин еще и едва не поучаствовал в онлайн-встрече с президентом Путиным, которая у олимпийцев прошла вчера по видеосвязи. Слава богу, запасным не выдали парадную форму, поэтому не было и некоторых других спортсменов. Но надо ли было проводить эту встречу, собирая спортсменов из разных тренировочных групп в одной комнате? Если уже известно о положительных тестах и любое общее мероприятие — лишний риск. Опять же, в России сложно представить себе ситуации, что федерация берет на себя ответственность и отказывается от предложенного руководством страны формата общения. Вряд ли ее в этом можно упрекать.

Теперь под вопросом сама идея сборов. Уже известно, что решили остаться в Москве Александра Степанова и Иван Букин. Рискнет ли появиться в Сибири группа Тутберидзе? Не нужно ли было проводить сборы по группам, делегируя право решать каждому тренеру? Вопросов очень много, и тревожные дни для нас всех наступят задолго до открытия Олимпиады — сразу после прилета сборной в Пекин и прохождения тестов.

Этот рубеж преодолеть сейчас даже важнее, чем обыграть соперников. В некоторых дисциплинах они менее опасны, чем омикрон.

Фигурное катание
Коронавирус
Михаил Коляда
27
19
Читайте также
Особняк за 1,5 миллионов долларов, лес с оленями, автопарк: как живут хоккеист Малкин и красотка Кастерова
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Стало известно, у кого зафиксированы положительные тесты на коронавирус на сборах фигуристов в Красноярске
Никита Кучеров включен в ковид-протокол НХЛ
Теннисист Эрбер получил медотвод на турнире во Франции
Гром среди ясного неба. Сборная России по фигурному катанию не взяла лидера на Олимпиаду за несколько дней до начала
Международная федерация хоккея с мячом не планирует переносить чемпионат мира
В Федерации фигурного катания России назвали причину замены Коляды в составе сборной на Олимпиаду
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
«Я превратился из героя в ноль». Как первый олимпийский чемпион в сноуборде оказался наркоманом
Каких нападок на российских спортсменов можно ждать в Пекине? Хейтеров меньше не становится
Стало известно, у кого зафиксированы положительные тесты на коронавирус на сборах фигуристов в Красноярске
«Ждала Олимпиаду целых восемь лет. Как я могла отказаться от мечты?» Саночница Иванова — наш самый героический олимпиец
Скелетонист Трегубов — о коронавирусе: «5 дней на нервах из-за этого»
В ОКР объяснили, почему Вяльбе не попала в список участников сборной России на Олимпиаде-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гром среди ясного неба. Сборная России по фигурному катанию не взяла лидера на Олимпиаду за несколько дней до начала
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости