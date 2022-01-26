У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид

Произошло то, чего мы больше всего опасались.

Фигурное катание впервые за долгие годы без вопросов главный российский вид спорта на Олимпийских играх. Энхаэловцев в хоккее нет. В лыжах сезон пока далек от прошлогоднего, в котором было много побед и медалей. Биатлонисты все-таки поздновато проснулись и скорее «темные лошадки». А в фигурном катании у нас шансы на медали во всех пяти видах, причем можно брать три золота и столько же серебра.

Ковид в здании

Перед этими Играми расклад был такой: как минимум у женщин и пар помешать завоевать две трети медалей могло лишь одно обстоятельство — коронавирус. И кажется, оно начинает вступать в игру. Вчера со сборной России произошло сразу несколько ковидных событий.

В первой половине дня Олимпийский комитет России опубликовал список делегации сборной, и в нем не оказалось лидера мужской команды последних лет Михаила Коляды. Причина — положительный ПЦР-тест перед вылетом на сборы из Санкт-Петербурга в Красноярск. После разговора с несколькими источниками становится понятно, что история явно неоднозначная. В ковиде у Коляды никто не сомневается, но важны нюансы. И кажется, Алексей Мишин своим сухим комментарием о том, что состав выбирает федерация и ОКР, дал понять, что у ситуации есть двойное дно. Может, узнаем в мемуарах лет через десять.

Коляду заменил Евгений Семененко. К тому моменту из Красноярска начали приходить сигналы, что и там не все гладко. Сразу три человека на сборах сдали положительные тесты — а до вылета в Пекин еще неделя!

Тесты выкосили запасного сборной

Как стало известно «СЭ», на сборах национальной команды России по фигурному катанию в Красноярске у трех участников взяты положительные анализы на коронавирус. Первый — фигурист Егор Базин, запасной в танцах на льду, выступающий с Елизаветой Худайбердиевой. Второй — тренер данной пары Денис Самохин. Третий — тренер из штаба Алексея Мишина Егор Челошкин.

Кроме того, как сообщили источники «СЭ», до сегодняшнего дня в Красноярске де-факто не было «пузыря». О каком «пузыре» можно говорить, если на арене «Кристалл» спокойно работают сотрудники Первого канала? Ужесточить правила контактов фигуристов с внешней средой решили только после положительных тестов.

Фигурное катание находится под пристальным вниманием медиа, а кто знает, что происходит в других видах спорта, где спортсмены тоже проходят сборы? Накануне, например, стало известно о положительном тесте в Сочи в олимпийской команде по скелетону. Ладно в России, где могут дать дождаться отрицательного теста и вернуть спортсмена в обойму. Но пройти китайские проверки будет гораздо труднее.

Федерация могла поступить по-другому, но не стоит ее обвинять

Только не надо вставать в позу и причитать: «Да как же не углядели!» Всегда ли вы в метро с маской на носу? На праздники с семьей собираетесь только после нескольких ПЦР-тестов? А на работе общаетесь только через Zoom и сказали нет курилкам?

Да, пожалуй, проводить предолимпийские сборы стоило в более закрытом формате, но много ли в России свободных ледовых арен с гостиницей внутри или поблизости, да еще и желательно в пекинском часовом поясе? Так что стоит говорить о беде федерации, а не вине.

Базин еще и едва не поучаствовал в онлайн-встрече с президентом Путиным, которая у олимпийцев прошла вчера по видеосвязи. Слава богу, запасным не выдали парадную форму, поэтому не было и некоторых других спортсменов. Но надо ли было проводить эту встречу, собирая спортсменов из разных тренировочных групп в одной комнате? Если уже известно о положительных тестах и любое общее мероприятие — лишний риск. Опять же, в России сложно представить себе ситуации, что федерация берет на себя ответственность и отказывается от предложенного руководством страны формата общения. Вряд ли ее в этом можно упрекать.

Теперь под вопросом сама идея сборов. Уже известно, что решили остаться в Москве Александра Степанова и Иван Букин. Рискнет ли появиться в Сибири группа Тутберидзе? Не нужно ли было проводить сборы по группам, делегируя право решать каждому тренеру? Вопросов очень много, и тревожные дни для нас всех наступят задолго до открытия Олимпиады — сразу после прилета сборной в Пекин и прохождения тестов.

Этот рубеж преодолеть сейчас даже важнее, чем обыграть соперников. В некоторых дисциплинах они менее опасны, чем омикрон.