Онлайн-молебен и запрет на разговоры перед вылетом. Россия едет на Олимпиаду как на спецоперацию

Первые российские спортсмены отправляются в Пекин. Уже есть потери из-за ковида.

Перед Олимпийскими играми-2018 шли бесконечные суды, и мы до самого последнего дня не понимали, кто из наших спортсменов сможет принять участие в соревнованиях. Некоторые атлеты, например саночница Татьяна Иванова, за свои деньги прилетели в Корею и сидели там на низком старте — на случай, если дадут допуск в последний момент. Не дали.

Казалось, ничего безумнее уже не будет. Но прошло четыре года, и теперь мы видим еще более странную картину. Первые российские спортсмены отправляются в олимпийский Пекин — и проводы похожи не на праздник, а на спецоперацию.

Проводы из прошлой жизни

Во вторник в онлайн-режиме состоялась встреча олимпийцев с президентом Владимиром Путиным. Помните, как было раньше? Роскошный Александровский зал Большого Кремлевского дворца, все очень красиво, помпезно, спортивная делегация практически в полном составе. Вспоминаю проводы перед Рио. Идешь и натыкаешься на Сергея Тетюхина, сразу за ним Елена Исинбаева с Евгением Трефиловым, шаг в сторону — Абдулрашид Садулаев. Это был тот редкий день, когда суперчемпионы из разных видов спорта оказывались в одном месте в одно время и могли познакомиться, пообщаться, пофоткаться. Борцы рядом с художницами, волейболистки с гимнастками — было классно видеть всю мощь, многогранность и разношерстность нашей большой команды.

Теперь же все умещаются в экране одного телефона. Онлайн-общение. Опасения подхватить коронавирус перед вылетом диктуют свои правила. Еще более необычно продолжение проводов в Китай — после того как с напутственным словом выступил президент, последовало включение председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана. Он совершил молитву о победе российской сборной. По видеосвязи. Вот такие времена сейчас.

Ладно, хоть выступать спортсмены будут на реальных аренах, а не онлайн. Если, конечно, обойдется без вспышки омикрона в Олимпийской деревне (тьфу-тьфу). Спортсмены сейчас принимают максимальные меры предосторожности. Вот прилетели биатлонисты из Италии в Москву, так даже с семьями им видеться запрещено — мало ли что. И так по всему миру. Норвежцы вовсю критикуют решение одной из своих главных звезд Терезы Йохауг — лыжница призналась, что перед вылетом в Пекин намерена провести ночь с женихом. Тот прямо накануне встречи сдаст два подряд ПЦР-теста и переступит порог только со справками, однако Йохауг все равно обвиняют в безрассудстве. Кивают на тренера лыжной норвежской сборной, который тоже ни с кем вроде не контактировал, а все равно поймал омикрон. И теперь часть команды, включая самого Йоханнеса Клебо, откладывает вылет с 27 января на 31-е. Их будут тщательно тестировать по новой.

Первая потеря России

Все уже знают про драму Михаила Коляды. Призер Олимпийских игр и чемпионата мира сдал позитив на коронавирус и остается дома. Это наша первая потеря. Ложка меда в этой бочке дегтя — сроки. Россия спокойно успевает сделать замену, и в Китае от нашей страны выступят три одиночника. Постоянно приходят тревожные новости и из Пекина. Вот в понедельник на карантин отправили еще 15 человек, прибывших на Олимпийские игры. А ведь все сдают тесты перед вылетом! Как такое возможно — непонятно.

Скоро прибывают в Пекин первые российские атлеты. Будем надеяться на лучшее. Улетают делегации с максимальными мерами предосторожности. Вместо традиционных торжественных проводов — строгий запрет на любое общение — и со СМИ, и с прочими провожающими. От медиа в аэропорт аккредитовывают только фотографов. В нынешней ситуации это правильно. Риски ощутимые.

И как же хочется вернуть старые добрые Олимпийские игры! Когда все участвуют. Мы с флагом. Трибуны — полные. Никаких отстранений из-за вируса, даже если у тебя нет ни единого симптома. Никаких масок. Атмосфера праздника — до, во время и после. Может быть, в Париже-2024 все это будет? Или нас ждет очередной безумный поворот, после которого нынешние проблемы покажутся цветочками?