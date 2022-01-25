Гром среди ясного неба. Сборная России по фигурному катанию не взяла лидера на Олимпиаду за несколько дней до начала

У Михаила Коляды нашли коронавирус в самый неподходящий момент в карьере.

Олимпийский комитет России опубликовал заявку из 212 олимпийцев, которые точно поедут на Игры в Пекине. Внимание сразу привлек список в фигурном катании. В нем не значилось имя Михаила Коляды, вице-чемпиона России, единственного российского участника финала «Гран-при» и лучшего российского одиночника по сумме последних лет десяти. Ни одного большого титула в карьере он так и не взял, ограничившись бронзой чемпионата мира-2018, но по потенциалу был одним из немногих, кто мог бы зацепиться за бронзу в личном составе, а также выступить в командном турнире.

Ковид нанес первый удар по олимпийской сборной России

Вместо Михаила в списке числился первый запасной Евгений Семененко, также подопечный Алексея Мишина.

Сам Алексей Николаевич не стал в комментарии «СЭ» уточнять причин, но подтвердил, что дело не в опечатках или ошибках:

— Прерогатива и право выбора состава принадлежит федерации и Олимпийскому комитету России. Это все, что я могу сказать. — Объяснение Мишина выглядело скорее как призыв «а ты спроси у них, чего не взяли».

Закралась мысль, что Коляду просто оставили дома, как говорится, по утрате доверия. Перед чемпионатом Европы поступила информация о том, что Михаил получил небольшую травму стопы и из-за этого пропустит турнир. Возможно, не успел восстановиться?

Все оказалось прозаичнее. Объяснение пришло от федерации:

— В составе олимпийской сборной России по фигурному катанию произошла замена. Михаила Коляду заменит Евгений Семененко.Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Все это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда стал ПЦР-тест, результат которого положительный.

Михаил Коляда и Алексей Мишин. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Коляда не успел вылететь на сборы

Коляда, по информации «СЭ», даже не успел вылететь в Красноярск и поучаствовать в сборах национальной команды. И слава богу. Напомним, в эти же дни проходило первенство России среди юниоров, и его не смог посетить талантливый фигурист Мишина Глеб Лутфуллин. Причин не называлось, но теперь можно предположить, что группу Мишина атаковала «корона». В связи с этим крайне важно, чтобы она не добралась до Евгения Семененко, который представляет ту же группу. Следующий запасной, если брать результаты чемпионата России, — Петр Гуменник. Кажется, теперь у него появились шансы на Олимпиаду.

Семененко, конечно, фигурист, менее именитый, чем Коляда, его средний балл примерно на 15 пунктов ниже, чем у Коляды, — около 256 баллов против 270. Но он стабильный, мало падает, имеет сложный контент, то есть при показе максимума способен на высокий результат, и главное — молодой, то есть имеет перспективы на будущее. С учетом положения в мужском одиночном катании Россия вряд ли претендует на медаль в личном турнире, так что большой трагедии именно для сборной нет.

Коляда так и останется нереализованным спортсменом

Но произошедшее — шок для мира фигурного катания и лично для 26-летнего петербуржца. Коляда перешел к лучшему тренеру одиночников в стране Алексею Мишину (по количеству наград) два года назад в попытке реанимировать и перезапустить свою карьеру. Только вчера с коллегой мы пересматривали видео прокатов Коляды в олимпийском командном турнире Пхенчхана, из-за которых Россия потеряла золотую медаль. Та Олимпиада стала для фигуриста личной трагедией.

После этого Коляда заметно закрылся, ушел в дела семейные, мало говорил с журналистами, а если говорил, то временами очень жестко. Но, наверное, это было объяснимо — обида из-за постпхенчханского разбора полетов была слишком сильна. Тем не менее после долгого синусита он вернулся, стал чемпионом России в декабре 2020 года, неплохо провел чемпионат мира-2020, став пятым, Илья Авербух поставил одну из лучших за последние годы программ «Белый ворон» по мотивам выступлений танцовщика Нуреева — и даже чемпион России-2021 Марк Кондратюк на пресс-конференции после победы сказал, что лидером сборной остается именно Михаил.

По сути, весь проект федерации #КолядаМишин, под который очень щедро раздавали оценки и создавали условия, закрылся из-за одного ПЦР-теста. (Внимание — сейчас будет минутка цинизма!) Непонятно, могли ли этот тест скрыть, попытаться выждать и тому подобное. Не сомневаюсь, что вариант такой был. В конце концов, бывают ложноположительные тесты, и один позитивный анализ не может сразу ставить крест на карьере. В конце концов, он мог пропустить командный турнир, а до личного как раз еще две недели.

Но видимо, Михаил либо серьезно болеет, либо просто устал бороться и смирился с судьбой. И сегодняшняя новость с сайта федерации в трех строках символизирует всю карьеру Коляды. Долго быть главной олимпийской надеждой, не оправдывать авансы, но при этом быть любимым аудиторией — его не только любили за артистизм, но и жалели. Поводов жалеть отныне еще больше. Хотя скажем честно — он не был фаворитом в борьбе за место в команднике и вряд ли добился бы сверхуспехов в личном турнире.

Теперь главный вопрос — будут ли за него болеть дальше? Вернее, будет ли за кого болеть — или Коляда ограничится поездкой на чемпионат мира 2022 года и уйдет из спорта так и нереализованным человеком? Возможно, самым нереализованным в нашем мужском фигурном катании во всей современной истории.