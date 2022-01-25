Гром среди ясного неба. Сборная России по фигурному катанию не взяла лидера на Олимпиаду за несколько дней до начала
Олимпийский комитет России опубликовал заявку из 212 олимпийцев, которые точно поедут на Игры в Пекине. Внимание сразу привлек список в фигурном катании. В нем не значилось имя Михаила Коляды, вице-чемпиона России, единственного российского участника финала «Гран-при» и лучшего российского одиночника по сумме последних лет десяти. Ни одного большого титула в карьере он так и не взял, ограничившись бронзой чемпионата мира-2018, но по потенциалу был одним из немногих, кто мог бы зацепиться за бронзу в личном составе, а также выступить в командном турнире.
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Вместо Михаила в списке числился первый запасной Евгений Семененко, также подопечный Алексея Мишина.
Сам Алексей Николаевич не стал в комментарии «СЭ» уточнять причин, но подтвердил, что дело не в опечатках или ошибках:
— Прерогатива и право выбора состава принадлежит федерации и Олимпийскому комитету России. Это все, что я могу сказать. — Объяснение Мишина выглядело скорее как призыв «а ты спроси у них, чего не взяли».
Закралась мысль, что Коляду просто оставили дома, как говорится, по утрате доверия. Перед чемпионатом Европы поступила информация о том, что Михаил получил небольшую травму стопы и из-за этого пропустит турнир. Возможно, не успел восстановиться?
Все оказалось прозаичнее. Объяснение пришло от федерации:
— В составе олимпийской сборной России по фигурному катанию произошла замена. Михаила Коляду заменит Евгений Семененко.Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Все это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда стал ПЦР-тест, результат которого положительный.
Коляда не успел вылететь на сборы
Коляда, по информации «СЭ», даже не успел вылететь в Красноярск и поучаствовать в сборах национальной команды. И слава богу. Напомним, в эти же дни проходило первенство России среди юниоров, и его не смог посетить талантливый фигурист Мишина Глеб Лутфуллин. Причин не называлось, но теперь можно предположить, что группу Мишина атаковала «корона». В связи с этим крайне важно, чтобы она не добралась до Евгения Семененко, который представляет ту же группу. Следующий запасной, если брать результаты чемпионата России, — Петр Гуменник. Кажется, теперь у него появились шансы на Олимпиаду.
Семененко, конечно, фигурист, менее именитый, чем Коляда, его средний балл примерно на 15 пунктов ниже, чем у Коляды, — около 256 баллов против 270. Но он стабильный, мало падает, имеет сложный контент, то есть при показе максимума способен на высокий результат, и главное — молодой, то есть имеет перспективы на будущее. С учетом положения в мужском одиночном катании Россия вряд ли претендует на медаль в личном турнире, так что большой трагедии именно для сборной нет.
Коляда так и останется нереализованным спортсменом
Но произошедшее — шок для мира фигурного катания и лично для 26-летнего петербуржца. Коляда перешел к лучшему тренеру одиночников в стране Алексею Мишину (по количеству наград) два года назад в попытке реанимировать и перезапустить свою карьеру. Только вчера с коллегой мы пересматривали видео прокатов Коляды в олимпийском командном турнире Пхенчхана, из-за которых Россия потеряла золотую медаль. Та Олимпиада стала для фигуриста личной трагедией.
После этого Коляда заметно закрылся, ушел в дела семейные, мало говорил с журналистами, а если говорил, то временами очень жестко. Но, наверное, это было объяснимо — обида из-за постпхенчханского разбора полетов была слишком сильна. Тем не менее после долгого синусита он вернулся, стал чемпионом России в декабре 2020 года, неплохо провел чемпионат мира-2020, став пятым, Илья Авербух поставил одну из лучших за последние годы программ «Белый ворон» по мотивам выступлений танцовщика Нуреева — и даже чемпион России-2021 Марк Кондратюк на пресс-конференции после победы сказал, что лидером сборной остается именно Михаил.
По сути, весь проект федерации #КолядаМишин, под который очень щедро раздавали оценки и создавали условия, закрылся из-за одного ПЦР-теста. (Внимание — сейчас будет минутка цинизма!) Непонятно, могли ли этот тест скрыть, попытаться выждать и тому подобное. Не сомневаюсь, что вариант такой был. В конце концов, бывают ложноположительные тесты, и один позитивный анализ не может сразу ставить крест на карьере. В конце концов, он мог пропустить командный турнир, а до личного как раз еще две недели.
Но видимо, Михаил либо серьезно болеет, либо просто устал бороться и смирился с судьбой. И сегодняшняя новость с сайта федерации в трех строках символизирует всю карьеру Коляды. Долго быть главной олимпийской надеждой, не оправдывать авансы, но при этом быть любимым аудиторией — его не только любили за артистизм, но и жалели. Поводов жалеть отныне еще больше. Хотя скажем честно — он не был фаворитом в борьбе за место в команднике и вряд ли добился бы сверхуспехов в личном турнире.
Теперь главный вопрос — будут ли за него болеть дальше? Вернее, будет ли за кого болеть — или Коляда ограничится поездкой на чемпионат мира 2022 года и уйдет из спорта так и нереализованным человеком? Возможно, самым нереализованным в нашем мужском фигурном катании во всей современной истории.