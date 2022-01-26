Тренер уверена — излишнее восхищение не менее опасно, чем хейт.

Фигурное катание в последние годы — один из самых токсичных видов спорта. Мы уже привыкли, что спортсменов травят в комментариях, пишут гадости в директ и доводят до депрессии. Удаление аккаунта после соревнований и пары неудачно подобранных слов в интервью? Рядовая картина, хоть от того и не менее вызывающая. Пользуясь случаем, кстати, выражаем поддержку Софье Самоделкиной, которую атаковала группа фанатов. Но вот только и комплиментарные эпитеты могут сыграть со спортсменом злую шутку.

По крайней мере, так считает тренер Анжелика Крылова, в группе у которой тренируются молодые Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Пару справедливо называют одной из самых талантливых в своем возрасте, но излишнее внимание болельщиков, по мнению Крыловой, может отвлекать фигуристов от тренировок. Не так ведь просто осознать, что в честь тебя создают группы в интернете, где общаются сотни человек! Об опасности звездной болезни, а также об интригах предстоящей Олимпиады-2022 в Пекине Анжелика Алексеевна поговорила с «СЭ» сразу после окончания первенства России в Саранске, где Кагановская/Ангелопол уступили десятые балла первому месту.

Пападакис и Сизерон ни от кого не убегают. Они уже столько раз выигрывали чемпионат Европы!

— Совсем скоро стартует Олимпиада в Пекине. С какими эмоциями ждете старта соревнований?

— Будет очень интересно. Я сама поеду в Китай со своей немецкой парой Катарина Мюллер/Тим Дик, так что посмотрю вживую, как это будет.

— Читали про карантинные правила Китая? Не опасаетесь эксцессов?

— Особо не читала. Знаю только, что там будут делать тесты на ковид каждый день. Конечно, риски высокие. В том числе ложноположительного теста. Но, что есть, то есть, я никак повлиять на это не могу.

— На чемпионате Европы также были ежедневные тесты. Переживали в ожидании результатов?

— Очень переживала. И сейчас боимся. Каждый день может что-то произойти. Первое пожелание всем спортсменам на Олимпиаде — спокойно до нее доехать и выступить, дойти до конца. Не представляю, как готовиться к Играм, когда все время думаешь о тестах на коронавирус... Это огромный стресс.

— В танцах на льду в Пекине будет сумасшедшая конкуренция — две американские пары показывают близкие (и очень высокие) баллы, французы снова ставят мировые рекорды, в то же время российские дуэты вышли примерно в равные цифры. Кто для вас лично фаворит Игр?

— Обойдусь без конкретных прогнозов, но лично для меня Синицина с Кацалаповым были бесподобны на «Европе». При этом я не в восторге от ритм-танца, в частности от костюмов. Как по мне, можно было сделать что-то интереснее, не хватило стиля.Но то, как они катаются, — это восхищение. Вика с Никитой как единое целое на льду. Степанова с Букиным подошли к ним близко, но для меня Синицина с Кацалаповым однозначно лучше. Тем не менее и Иван с Сашей показали шикарные прокаты. И так не хочется, чтобы сейчас между ними началось противостояние. Американцы ведут сразу два своих дуэта к высоким оценкам, и нашим нужно поступать также.

Александра Степанова и Иван Букин. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— У нас другая стратегия — максимум поддержки оказать одной конкретной паре, чтобыпривести ее к золоту Олимпиады. Что правильнее?

— Покажет только результат. У всех разная тактика, главное, чтобы она сработала.

— Вы согласны с мнением, что по оценкам Синицину и Кацалапова придержали на чемпионате Европы, чтобы на фоне Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона они смотрелись уже не так убедительно?

— Сильно придержали, и я не понимаю почему. Для меня оценки должны были быть намного выше, на одном уровне с французами.

— Тактика французов — избегать встречи с российским дуэтом? Сначала не приехали на чемпионат мира, затем — Европы...

— Вообще не так, никто ни от кого не убегает. Они уже столько раз побеждали на чемпионатах мира и Европы, что пропуск одного-двух турниров ничего для них не изменит. Зачем им рисковать и лететь в Таллин? Сейчас ковид, и неизвестно, что будет с тестами. Закроют на десять дней, и пропустишь всю подготовку к Олимпиаде. Никаких подковерных игр и особой хитрости в решении не приезжать на ЧЕ не было.

С нашими мягко нельзя, они не понимают. Обязательно нужен кнут

— Американские танцоры участвуют в гонке за золото?

— Скорее в споре за бронзу. У них две очень разные, но сильныепары. Хабелл/Донохью начинали свой путь вместе со мной, я их свела вместе. Это очень техничный дуэт, характерный и сексуальный. Все важные качества для танцев на льду при них. Единственное, по-моему, Мэдисон тяжеловата. В Америке это считается нормой, но, если бы она немного сбросила вес,паре цены бы не было. Они бы даже не соревновались с Чок/Бейтс. Эван — срывной парень, у него бывают ошибки. Я не вижу у него стабильности, из-за этого пару долгое время не ставили высоко. Не верили в них. Сейчас он выступает увереннее, и мы сразу же видим результат.

— Есть мнение, что именно расклады в танцах решат судьбу золота на Олимпиаде. В других видах преимущество России и Америки нивелируется друг другом, а в танцах кто будет выше, пока не ясно. Вы с этим согласны?

— Мне кажется, наши будут ждать состава американцев и только потом выбирать сами. Я не эксперт в таких тактических играх, но хочется пожелать Федерации фигурного катания России принять правильное решение. От состава зависит многое, но выбор непростой. Шансы на золото у России хорошие, главное, не ошибиться с выбором фигуристов. А от спортсменов ждем чистых прокатов.

— Канадцы в Пхенчхане провели только одну замену, чтобы в трех видах катались самые сильные спортсмены. Получается, вторая танцевальная пара осталась без золотых наград. Насколько это было справедливое решение?

— Без медали осталась пара Уивер/Поже. Я знаю, что ребята сильно расстроились, но с точки зрения задачи сборной канадцы все сделали правильно. Командный турнир — это гордость всей страны, и выбирать составы нужно не по той логике, чтобы кого-то поблагодарить за работу или не обидеть. А исключительно из прагматичных соображений по самой сильной заявке.

— Канада из чемпионов-2018 превратилась в команду, которая едва отобралась на Олимпиаду. Как так вышло всего за четыре года?

— Смена поколений. У них нет хороших девочек, а из мальчиков только Киган Мессинг. В танцах Гиллес/Пуарье, на мой взгляд, на тройку не претендуют. Хотя дуэт оригинальный и постановки у них интересные. Пары тоже не сравнятся с нашими и американцами, китайцами. Возможно, стоит подождать, и к Милану Канада подготовится лучше. Мне очень нравится пара Николай Серенсен/Лоранс Фурнье-Бодри — у них русский стиль, если хотите, мощное катание. Что мне больше всего нравится в канадцах — они выступают в удовольствие. Радуются тому, что делают, и своей энергией радуют зрителей.

— Иностранцы действительно умеют в нужный момент отключаться и получать удовольствие от самого процесса катания. Россияне излишне зажатые, боятся ошибок.Согласны?

— Так это потому, что тренеры их иногда поддавливают. Другая система подготовки, другая философия работы.

— Вы пытаетесь сочетать и то и другое? Как русский тренер, долгое время работавший в США.

— Я в поисках золотой середины. Излишне давить не буду, но с нашими мягко нельзя. Они этого не понимают, и кнут обязательно нужен. Они даже сами просят с ними пожестче.

— После первенства России Кагановскую и Ангелопола ждет жесткий разговор?

— Обязательно. Он будет.

Не читаю интернет и своим ребятам не советую. Но я же не могу их контролировать

— Каких эмоций у вас больше после первенства России в Саранске — обиды за упущенное золото или удовлетворения, так как главная задача с Кагановской и Ангелополом — отбор на первенство мира — выполнена?

— Мы очень довольны тем, что отобрались на юниорский ЧМ.Это была главная цель. Конечно же, хотелось достичь лучшего результата, ребята старались. Но ошибка в произвольном танце решила исход золотой медали. Мы проанализируем,почему так вышло, и будем работать дальше. Я считаю, ребятам просто немного не хватило опыта.

— Вы уже поняли для себя, в чем причина ошибки, которую допустил Валерий? Провели разбор пролетов?

— Пока что они даже мне не могут внятно объяснить,что произошло. И я сама не могу понять.На тренировках с этой поддержкой вообще не было проблем, она получалась практически в 100 процентах случаев. Может быть, волнение либо неправильный заход на элемент... Валерий не объяснился, но вина здесь прежде всего лежит на нем.

— С другой стороны, возможно, лучше сейчас ошибаться, нежели делать это на ЮЧМ в Софии?

— В любом случае ничего страшного в ошибках нет. Для ребят сейчас любой исход — это полезный опыт. Мне только хочется видеть от них анализа работы и прогресса. Чтобы они смотрели на свои ошибки, продумывали подготовку, настрой. Понимали, как взаимодействовать друг с другом, и делали выводы. Это молодая пара, которая и так сделала огромный шаг вперед. Даже серебро — это уже настоящий прорыв. Но, конечно, мне обидно, так как готовились и ждали другого результата.

Возможно, помешала излишняя самоуверенность. К примеру, поддержка болельщиков могла им принести ложные представления о своих возможностях. И на льду продемонстрировать все, на что они способны, уже не получилось. Надеюсь, что в следующий раз они полностью оправдают мои ожидания и покажут достойную работу.

— То есть комплиментарные статьи в интернете могли сыграть с парой злую шутку?

— Я вообще не читаю интернет и ребятам не советую. Может, эта похвала в интернете и правда помешала, сбила настрой. Я ведь предупреждала: перед соревнованиями вообще нужно изолироваться от всего. Но яведь не могу забрать у них телефоны и постоянно контролировать, это неправильно.

— Их весь сезон позиционировали как первую юниорскую пару страны. Наверное, для неокрепших умов это не очень хорошо?

— Болельщики слегка поторопились. Нужно было дождатьсяхотя бычемпионата России! Это очень важные соревнования, на которых всегда большая конкуренция. И соперники у нас были самого высокого уровня. Хавронина и Чиризано очень опытные и техничные ребята, сильная пара. И так быстро восхвалять Василису и Валерия я не видела смысла. Комплименты надо сначала оправдать результатами. А какие до Саранска у ребят были успехи? Победа на одном этапе юниорского «Гран-при»? Для меня это не повод говорить о чем-то большом.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Если ты зажат, то судьи это сразу чувствуют. Нужно цеплять своим порывом

— После олимпийских Игр в танцах на льду будет смена поколений — уйдут ветераны, на их место придет молодежь, а значит, и в юниорах мы увидим новые лица. Это шанс для вашей пары закрепиться в элитном статусе по юниорам и пойти дальше?

— Наша пара только первый сезон как выстрелила. И я только две пары вижу с таким прогрессом. Наша и Овсянкина/Самохин. Все впереди.

— За счет чего мы видим такой прогресс? Это новое отношение к работе, другие методики?

— Ребята выросли, но слабые стороны еще есть. Мне не хватало самоотдачи,я постоянно требую большего. Молодые многого не понимают, только нащупывают, что им нужно и как. Главное, чтобы социальные медиа не давили чрезмерно на их мозги, не завлекали их. И не отвлекали от той цели, к которой мы идем, от слов тренера. Но сейчас молодежь полностью погружена в интернет, и это может убить пару, поэтому я переживаю. Не только хейт убивает, но и чрезмерная похвала.

— То есть развивается звездная болезнь?

— Пока что нет, я держу их в узде. Ребята работают, стараются. И Валерий, и Василиса трудятся как могут. Прогресс заметный, но мне как тренеру, понятное дело, хотелось бы еще быстрее. И ведь они могут! Только нужно лучше воспринимать меня и слушать, реагировать на ошибки.

— Значит, ждем дальнейшего прогресса в Софии?

— Мы будем бороться за самое высокое место. Едем в Болгарию за золотом, я настроена только на победу.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Среди иностранцев есть конкуренты?

— Есть отличная американская пара, в них я вижу серьезных соперников. А в канадцах, которые нас обошли на первом «Гран-при» со штрафами... Не вижу реального конкурента, но нужно понимать, что политически Канада и Америка будут против нас. Про другие российские дуэты забывать также не стоит. Те же Хавронина и Чиризано — достойные и сложные соперники.

— Тема судейства в танцах на льду практически маргинальная. Ждете эксцессов?

— Не хочется об этом думать. Первое, чем берешь судей, — это эмоции. Нужно цеплять их своим порывом. Если ты зажат, не уверен в себе, то судьи это сразу почувствуют и серьезно снизят оценки. Никто в таком случае не поставит за элементы +5 или +4. Максимум +2 или +3. И это влияет на итоговый результат.

— Как вы относитесь к извечным спорам о существовании в танцах «очереди» на высшие места пьедестала почета?

— «Очередь» действительно была в те времена, когда я еще сама каталась. Сейчас я такой проблемы не вижу. Если ты действительно крут, делаешь классные элементы на плюсы и катаешь мощные программы чисто и эстетично, то будут все возможности побеждать и опытные дуэты. Но нужно доказывать на практике, подтверждать свой высокий уровень от старта к старту. Стабильность — это самое главное. Когда ты нестабильный и периодически срываешь элементы, то поначалу тебя ещебудут поддерживать как человека с потенциалом.

Но это может быть один раз, два. На третий высоких оценок ждать не приходится. У моей пары тоже есть все шансы стать большим дуэтом, но я не хочу, чтобы их перехвалили. Пока что хвалить не за что. Они очень красивые, у них есть потенциал, но это еще ничего не значит. Моя задача — приземлить ребят. Здорово, что о них говорят, что у них есть фанаты, которые ими восхищаются. Ничего против этого не имею. Но для самих себя они должны понимать, что предстоит еще очень много работы.

— С этого сезона вы начали работать со своим бывшим партнером — Олегом Овсянниковым. Это дало вам пространство для новых взглядов и подхода к работе?

— Мой партнер — это большая поддержка во всем. Он мой близкий друг, и мы очень хорошо общаемся и вне льда. С ним я себя как женщина чувствую очень спокойно. Он меня всегда защитит, сбережет. И в работе мы каждый день вместе, его мысли дополняют мои. Бывают творческие разногласия, но мы понимаем друг друга. На одной волне.

— Многие сравнивают пару Кагановская/Ангелопол с вами и Олегом. Вы тоже видите некое сходство либо это от лукавого?

— И близко не вижу. Совсем другой типаж. Они более спокойные ребята, Василиса плавная, медлительная. Я была более характерная, с ярким темпераментом.

Анжелика Крылова

Родилась 4 июля 1973 года в Москве.

В паре с Олегом Овсянниковым — серебряный призер Олимпийских игр (1998), двукратная чемпионка мира (1998, 1999), чемпионка Европы (1999), четырехкратная чемпионка России (1994, 1995, 1998, 1999) в танцах на льду. Ныне тренер и хореограф в школе «Мегаспорт».

Наиболее известные ученики: Натали Пешала и Фабьян Бурза (чемпионы Евро-2011, 2012 и бронзовые призеры чемпионата мира-2012), Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (победители чемпионата Четырех континентов 2010, 2015 и призеры чемпионата мира 2014, 2015), Федерика Фаелла и Массимо Скали (серебряные призеры чемпионата Европы-2009, 2010 и бронзовые призеры чемпионата мира-2010), Бетина Попова и Сергей Мозгов (чемпионы Универсиады-2019).