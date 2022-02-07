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Татьяна Тарасова отреагировала на победу олимпийской сборной России в командном турнире в Пекине

Сегодня, 12:20

«Там, где наши выступают вместе, мы всегда победим!» Тарасова подвела итоги командного турнира

Артем Бухаев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу олимпийской сборной России в командном турнире в Пекине.

«Колоссально! Там, где наши выступают вместе, мы всегда победим! Молодцы! Молодым составом смогли одержать победу. Важная медаль! Безусловно, это золото придаст уверенности в личных прокатах», — сказала Тарасова «СЭ».

В заключительный день командного турнира, 7 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в произвольном танце, обеспечив досрочную победу национальной команде. Камила Валиева показала лучший результат в произвольной программе среди женщин.

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Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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