«Там, где наши выступают вместе, мы всегда победим!» Тарасова подвела итоги командного турнира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу олимпийской сборной России в командном турнире в Пекине.

«Колоссально! Там, где наши выступают вместе, мы всегда победим! Молодцы! Молодым составом смогли одержать победу. Важная медаль! Безусловно, это золото придаст уверенности в личных прокатах», — сказала Тарасова «СЭ».

В заключительный день командного турнира, 7 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в произвольном танце, обеспечив досрочную победу национальной команде. Камила Валиева показала лучший результат в произвольной программе среди женщин.