ЦСКА отвел душу на аутсайдере. «Пари НН» снова получил шесть мячей и рискует вылететь
В середине прошлой недели ЦСКА проиграл серию пенальти «Зениту» и потерял возможность завершить сезон с трофеем, сохранив у себя Кубок России. А к понедельнику стало понятно, что армейцы уже никак не догонят «Спартак». Соответственно, максимум, на что могут рассчитывать красно-синие, — подъем на шестую строчку, где располагался «Ростов».
Скажете, так себе мотивация, и для топ-клуба нет принципиальной разницы, на какой позиции ниже третьей строчки ты финишируешь? На мой взгляд, это очень странная формулировка для профессиональных спортсменов, у которых по определению довольно высокий уровень самолюбия. И пусть шестое место — не повод для гордости, есть большая разница между ним и девятым-десятым, куда математически можно было скатиться по наклонной при неудовлетворительном результате в Нижнем Новгороде и финишном раскладе в пользу «Рубина» и «Крыльев Советов».
В том числе и в финансовом плане, ведь выплаты в РПЛ зависят от итоговой позиции, и, например, в прошлом сезоне пропасть между шестой и десятой строчкой исчислялась суммой более 100 млн рублей. Как говорится, неплохая прибавка к пенсии. Ну и упомянутое выше самолюбие. И возвращение в ворота пропустившего трехматчевую серию с «Зенитом» Акинфеева было показательным. Его не объяснить только травмой Торопа, которого одноклубники поддержали, выйдя на построение в специальных футболках с пожеланиями здоровья перенесшему операцию голкиперу.
Когда требовалось — Акинфеев выручил. Особенно в эпизоде, в котором Трошечкин (до этого он не воспользовался отличным шансом) наносил коварный удар головой с отскоком от газона. Только любой всплеск активности «Пари НН» оборачивался для хозяев неприятностями. Когда они откатывались назад, выстраивая перед штрафной две линии из девяти игроков, это более-менее работало. Почти как в первом матче после отставки Сергея Юрана, когда на старом багаже и по проверенным рецептам сработал против «Спартака» (0:0) Антон Хазов.
У Саши Илича, чье назначение на столь сложном и кризисном отрезке изначально выглядело рискованным решением, с игровым балансом пока большие проблемы. Первый тайм с ЦСКА — словно продолжение сочинского кошмара, где волжане получили шесть пробоин. Здесь же все началось с подачи Келлвена. Внимание обороны оказалось приковано к Файзуллаеву, а мяч пролетел дальше — к оставленному в полном одиночестве и красиво расстрелявшему вороту Облякову.
Еще одно слабое место обнаружил Давила, выполнивший классный заброс на удвоившего счет Мусаева. А попавшему в нижний угол Зделару (судя по скупой на эмоции реакции) словно было неудобно перед Иличем, вместе с которым (а также с экс-игроком ЦСКА Тошичем) он выигрывал в составе «Партизана» Кубок Сербии.
Кошмарный тайм для команды, которой требовалось набрать хотя бы одно очко, чтобы обезопасить себя от прямого вылета и отправить в первую лигу «Балтику». Да, парой замен в перерыве Илич команду немного встряхнул, и в первой же атаке второго тайма после подачи Карапузова в районе дальней штанги Стоцкий опередил Облякова. Только в этот раз до рассуждений на тему проблем ЦСКА с сохранением преимущества в счете дело не дошло.
Довольно быстро еще одну брешь в нижегородской обороне обнаружил Файзуллаев. Его пас на ход Давиле смотрелся не менее красиво, чем завершение чилийца с изящной подсечкой над несчастным Нигматуллиным. Что может сделать вратарь, если его бросают на произвол судьбы и позволяют Файзуллаеву записать на свой счет второй пас — на пустые ворота Заболотному? А потом уже сам Антон осчастливил аналогичной передачей Глебова.
Так много в одном матче в этом чемпионате ЦСКА еще не забивал (было по четыре гола «Локомотиву» и «Факелу»). Команда Владимира Федотова отвела душу на сопернике, для которого разгромные поражения — привычное состояние. До «Сочи» были 1:5 в Грозном.
С такими показателями «Пари НН» в Калининграде еще живы надежды на спасение. Сомнительно, что в последнем туре волжан ждет что-то хорошее в Самаре. Ну а ЦСКА обошел «Ростов» и на финише примет еще одного сражающегося за выживание соперника — «Урал».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|2 : 6
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4