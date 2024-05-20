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Сегодня, 22:15

ЦСКА отвел душу на аутсайдере. «Пари НН» снова получил шесть мячей и рискует вылететь

ЦСКА разгромил «Пари НН» на выезде в матче 29-го тура РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты ЦСКА празднуют гол в ворота «Пари НН».
Фото ПФК ЦСКА
Армейцы провели самый результативный матч сезона.
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
20 мая, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
2:6
ЦСКА

В середине прошлой недели ЦСКА проиграл серию пенальти «Зениту» и потерял возможность завершить сезон с трофеем, сохранив у себя Кубок России. А к понедельнику стало понятно, что армейцы уже никак не догонят «Спартак». Соответственно, максимум, на что могут рассчитывать красно-синие, — подъем на шестую строчку, где располагался «Ростов».

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Скажете, так себе мотивация, и для топ-клуба нет принципиальной разницы, на какой позиции ниже третьей строчки ты финишируешь? На мой взгляд, это очень странная формулировка для профессиональных спортсменов, у которых по определению довольно высокий уровень самолюбия. И пусть шестое место — не повод для гордости, есть большая разница между ним и девятым-десятым, куда математически можно было скатиться по наклонной при неудовлетворительном результате в Нижнем Новгороде и финишном раскладе в пользу «Рубина» и «Крыльев Советов».

В том числе и в финансовом плане, ведь выплаты в РПЛ зависят от итоговой позиции, и, например, в прошлом сезоне пропасть между шестой и десятой строчкой исчислялась суммой более 100 млн рублей. Как говорится, неплохая прибавка к пенсии. Ну и упомянутое выше самолюбие. И возвращение в ворота пропустившего трехматчевую серию с «Зенитом» Акинфеева было показательным. Его не объяснить только травмой Торопа, которого одноклубники поддержали, выйдя на построение в специальных футболках с пожеланиями здоровья перенесшему операцию голкиперу.

Футболисты ЦСКА в футболках в поддержку Владислава Торопа.
Фото ПФК ЦСКА

Когда требовалось — Акинфеев выручил. Особенно в эпизоде, в котором Трошечкин (до этого он не воспользовался отличным шансом) наносил коварный удар головой с отскоком от газона. Только любой всплеск активности «Пари НН» оборачивался для хозяев неприятностями. Когда они откатывались назад, выстраивая перед штрафной две линии из девяти игроков, это более-менее работало. Почти как в первом матче после отставки Сергея Юрана, когда на старом багаже и по проверенным рецептам сработал против «Спартака» (0:0) Антон Хазов.

У Саши Илича, чье назначение на столь сложном и кризисном отрезке изначально выглядело рискованным решением, с игровым балансом пока большие проблемы. Первый тайм с ЦСКА — словно продолжение сочинского кошмара, где волжане получили шесть пробоин. Здесь же все началось с подачи Келлвена. Внимание обороны оказалось приковано к Файзуллаеву, а мяч пролетел дальше — к оставленному в полном одиночестве и красиво расстрелявшему вороту Облякову.

Еще одно слабое место обнаружил Давила, выполнивший классный заброс на удвоившего счет Мусаева. А попавшему в нижний угол Зделару (судя по скупой на эмоции реакции) словно было неудобно перед Иличем, вместе с которым (а также с экс-игроком ЦСКА Тошичем) он выигрывал в составе «Партизана» Кубок Сербии.

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Кошмарный тайм для команды, которой требовалось набрать хотя бы одно очко, чтобы обезопасить себя от прямого вылета и отправить в первую лигу «Балтику». Да, парой замен в перерыве Илич команду немного встряхнул, и в первой же атаке второго тайма после подачи Карапузова в районе дальней штанги Стоцкий опередил Облякова. Только в этот раз до рассуждений на тему проблем ЦСКА с сохранением преимущества в счете дело не дошло.

Довольно быстро еще одну брешь в нижегородской обороне обнаружил Файзуллаев. Его пас на ход Давиле смотрелся не менее красиво, чем завершение чилийца с изящной подсечкой над несчастным Нигматуллиным. Что может сделать вратарь, если его бросают на произвол судьбы и позволяют Файзуллаеву записать на свой счет второй пас — на пустые ворота Заболотному? А потом уже сам Антон осчастливил аналогичной передачей Глебова.

Так много в одном матче в этом чемпионате ЦСКА еще не забивал (было по четыре гола «Локомотиву» и «Факелу»). Команда Владимира Федотова отвела душу на сопернике, для которого разгромные поражения — привычное состояние. До «Сочи» были 1:5 в Грозном.

&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; может вылететь из&nbsp;РПЛ напрямую. «Пари НН» может вылететь напрямую. Для этого необходимы два условия

С такими показателями «Пари НН» в Калининграде еще живы надежды на спасение. Сомнительно, что в последнем туре волжан ждет что-то хорошее в Самаре. Ну а ЦСКА обошел «Ростов» и на финише примет еще одного сражающегося за выживание соперника — «Урал».

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 2 : 6
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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