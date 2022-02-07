«Прыгал в дикой агонии». Ягудин признался, что радовался падению Плющенко на Олимпиаде-2002

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал, что радовался ошибкам других соперников.

«Мы все живые люди, в 2002 году я прыгал в дикой агонии — в хорошем смысле слова, — когда Женя Плющенко упал на Олимпиаде. Что в этом такого? Там решалась моя спортивная карьера!

Понятно, что я здесь третье лицо, не тренер и не хореограф, не руководитель, не спортсмен.Только комментирую. И мне хочется, чтобы получалось у всех! Что еще мне хотелось — чтобы мы победили в более драматичной истории, чтобы было больше трогательности, что ли, и жара", — сказал Ягудин.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити Ягудин стал олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании. Плющенко занял второе место.