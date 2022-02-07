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«Прыгал в дикой агонии». Ягудин признался, что радовался падению Плющенко на Олимпиаде-2002

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
2002 год. Солт-Лейк-Сити. Алексей Ягудин с золотой медалью.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал, что радовался ошибкам других соперников.

«Мы все живые люди, в 2002 году я прыгал в дикой агонии — в хорошем смысле слова, — когда Женя Плющенко упал на Олимпиаде. Что в этом такого? Там решалась моя спортивная карьера!

Понятно, что я здесь третье лицо, не тренер и не хореограф, не руководитель, не спортсмен.Только комментирую. И мне хочется, чтобы получалось у всех! Что еще мне хотелось — чтобы мы победили в более драматичной истории, чтобы было больше трогательности, что ли, и жара", — сказал Ягудин.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити Ягудин стал олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании. Плющенко занял второе место.

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Фигурное катание
Алексей Ягудин
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