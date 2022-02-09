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Сегодня, 09:43

Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов не тренировались на фоне проблем с допинг-тестом одного из фигуристов

Сергей Разин
корреспондент

Российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александра Галлямов 9 февраля не вышли на тренировку, сообщает журналистка Кристин Бреннан.

Это произошло на фоне сообщений о проблеме с допинг-тестом одного из фигуриста, который принимал участие в командном турнире.

Еще один журналист Джеки Вонг отметил, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые не выступали в команднике, также отсутствуют на тренировке.

Ранее Inside the Games сообщал, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемония награждения на следующий день была перенесена.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: российские фигуристы попали в скандал из-за допинг-теста? Онлайн-трансляция 9 февраля

Фигурное катание
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