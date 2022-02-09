Врач сборной России по фигурному катанию — о якобы проблемном допинг-тесте: «Нас не ставят в известность»
Врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров отказался обсуждать информацию Inside the Games о проблемном допинг-тесте у российского фигуриста, из-за которого, по информации издания перенесли церемонию награждения спортсменов на Олимпийских играх-2022.
— Александр, вас ставят в известность о якобы положительных допинг-тестах у наших фигуристов?
— Нет, — ответил Озеров и положил трубку.
7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире. Команду представляли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
По информации «СЭ», церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира отменили из-за положительного теста у американца Винсента Чжоу.