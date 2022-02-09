Врач сборной России по фигурному катанию не имеет информации о положительном допинг-тесте в команде

Врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров отказался обсуждать информацию Inside the Games о проблемном допинг-тесте у российского фигуриста, из-за которого, по информации издания перенесли церемонию награждения спортсменов на Олимпийских играх-2022.

— Александр, вас ставят в известность о якобы положительных допинг-тестах у наших фигуристов?

— Нет, — ответил Озеров и положил трубку.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире. Команду представляли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

По информации «СЭ», церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира отменили из-за положительного теста у американца Винсента Чжоу.