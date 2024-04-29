«Факел» сыграл вничью с «Сочи» в первом матче под руководством Черевченко

«Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Факелом» в матче 26-го тура РПЛ — 0:0.

Игра стала первой для воронежцев под руководством Игоря Черевченко. 49-летний специалист сменил на посту главного тренера Сергея Ташуева.

«Сочи» (20 очков) остается на последнем месте в РПЛ. «Факел» (27) поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице. Воронежцы прервали серию из чеырех поражений в чемпионате России.