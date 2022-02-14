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Сегодня, 09:13

В «Самбо-70» отреагировали на новость о допуске Валиевой к личным соревнованиям

Лайшев высказался о решении допустить к личным соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине Валиеву
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Очень рад. Хочу только поздравить. У меня не было сомнений в этом решении. Конечно, теперь Камиле будет тяжело. Она самая юная девушка. Жду ли я золота? Ничего не хочу говорить», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Валиевой, таким образом, фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Фигурное катание
Камила Валиева
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