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«Мудрость побеждает». Авербух — о допуске Валиевой к личным соревнованиям

Авербух отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпийских играх Камилу Валиеву
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Мы очень рады. Конечно, это бальзам на душу. Мудрость побеждает. Это не говорит о том, что закончились все разбирательства. Но то, что CAS принимает решение дать выступить Камиле — достойно уважения. Главное, чтобы вся эта нервотрепка не сказалась на ней. Думаю, это послужит дополнительной мотивацией. Когда все в итоге заканчивается хорошо, это только придает сил. Камила остается главным фаворитом. Но не стоит забывать и про Аню Щербакову и Сашу Трусову. У нас прекрасные девочки. Будем болеть за них. Все они достойны высших наград», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее, 14 февраля, CAS заявил, что допустил Камилу Валиеву до выступления в женском турнире на Олимпиаде в Пекине.

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Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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