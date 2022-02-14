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Сегодня, 08:49

Камилу Валиеву допустили до выступления в женском турнире на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Камилы Валиевой, таким образом, российская фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

По причине выявленного положительного теста была перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Выездная панель CAS в Пекине отклонила обращение МОК, ВАДА и ISU — решение принято с учетом статуса 15-летней Валиевой как «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Было учтено позднее ее извещение о положительной допинг-пробе в декабре. В CAS также подчеркнули наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста Валиевой.

Валиева сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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