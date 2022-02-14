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Сегодня, 12:57

МОК: если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которую ранее допустили до турнира одиночниц на Играх-2022 в Пекине.

В МОК постановили, что если 15-летняя Валиева попадет в тройку призеров женского одиночного турнира по фигурному катанию, то церемония награждения проводиться не будет.

«Если Камила Валиева попадет в тройку лучших спортсменок в женском одиночном катании во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, то церемония награждения (как и цветочная церемония) не состоится», — говорится на официальном сайте МОК.

Ранее стало известно, что МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, где россияне завоевали золото.

При этом МОК обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU), чтобы к участию в женской произвольной программе было допущено 25 спортсменок, если Камила Валиева войдет в список 24 лучших по итогам короткой программы.

В Олимпийском комитете также заявили, что организуют достойную церемонию награждения призеров командного турнира ОИ-2022, когда дело Валиевой будет завершено.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой, которая допущена до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
МОК
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