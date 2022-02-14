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Навка: «Уверена, что Валиева соберется с духом и пройдет через кромешные круги ада с гордо поднятой головой!»

Навка отреагировала на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде Камилу Валиеву
Мария Куцубеева
Корреспондент
Татьяна Навка.
Фото Алексей Майшев, Известия

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.
«В такой прекрасный день эта радостная новость обрадовала всех нас. Я надеюсь, что если будут дальнейшие разбирательства, то они не повлияют на наши награды. Я уверена, что Камила соберется с силами, с духом и пройдет через кромешные круги ада с гордо поднятой головой, завоюет заслуженную медаль. Она сильная, молодая девочка. Для нас это огромная победа уже сегодня! У ребенка есть шанс выступить, доказать, что она сильная, а дальше остается только ждать», — сказала Навка «СЭ».
Ранее, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой. 15-летняя фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Личный турнир одиночниц стартует 15 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Камила Валиева
Татьяна Навка
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