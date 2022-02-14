МОК попросил ISU допустить 25 фигуристок в произвольную программу женщин на Олимпиаде из-за дела Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором попросил Международный союз конькобежцев (ISU) допустить больше спортсменок в произвольную программу ОИ-2022 из-за ситуации с россиянкой Камилой Валиевой.

В МОК считают, что следует допустить 25-ю спортсменку к участию в произвольной программе одиночного турнира фигуристок на Олимпиаде в Пекине (Китай), если 15-летняя Валиева войдет в список 24 первых мест по итогам короткой программы.

Ранее, 14 февраля, в МОК приняли решение отменить церемонию награждения призеров командного турнира среди фигуристов, где Россия стала первой.

В МОК также сообщили, что церемония награждения медалистов одиночного турнира среди женщин не состоится, если Валиева попадет в тройку лучших.