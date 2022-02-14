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Сегодня, 13:15

МОК попросил ISU допустить 25 фигуристок в произвольную программу женщин на Олимпиаде из-за дела Валиевой

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором попросил Международный союз конькобежцев (ISU) допустить больше спортсменок в произвольную программу ОИ-2022 из-за ситуации с россиянкой Камилой Валиевой.

В МОК считают, что следует допустить 25-ю спортсменку к участию в произвольной программе одиночного турнира фигуристок на Олимпиаде в Пекине (Китай), если 15-летняя Валиева войдет в список 24 первых мест по итогам короткой программы.

Ранее, 14 февраля, в МОК приняли решение отменить церемонию награждения призеров командного турнира среди фигуристов, где Россия стала первой.

В МОК также сообщили, что церемония награждения медалистов одиночного турнира среди женщин не состоится, если Валиева попадет в тройку лучших.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
МОК
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