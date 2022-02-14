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Сегодня, 12:51

МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира Олимпиады-2022

Роман Шишов
Корреспондент
Российская команда остается без награждения.
Фото Reuters

Исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, информирует сайт организации.

Церемония была перенесена 8 февраля по причине выявленного положительного теста у российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Из справделивости по отношению ко всем спортсменам и национальным олимпийским комитетам было бы неправильно проводить церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине, так как, с одной стороны, в ней примет участие спортсмен с позитивной допинг-пробой, но, с другой стороны, нарушение ею антидопинговых правил не было установлено», — говорится в сообщении.

Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

В заявлении МОК также говорится, что, если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой, фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. При этом панель CAS не рассматривала вопрос о результатах командного турнира.

Камила Валиева. CAS объяснил решение по делу Валиевой: полный текст пресс-релиза

Камила Валиева
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