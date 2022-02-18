Анна Щербакова: «Смотрела прокат Валиевой и очень переживала»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова ответила на вопрос, смотрела ли она произвольную программу Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.

«Честно, в тот момент, когда выступала Камила, я сидела полностью погруженная в свои мысли. Задавала себе вопрос: «Ты вообще понимаешь, что только что для тебя закончилась произвольная программа на Олимпиаде, то, к чему ты так долго готовилась?» И вот сама себе я задавала этот вопрос. Но параллельно, конечно, я смотрела прокат Камилы и тоже очень переживала, потому что я как спортсмен прекрасно понимаю ее чувства. После первого же прыжка было понятно, что прокат идет тяжело», — сказала Щербакова в интервью на YouTube-канале Первого канала.

В пятницу, 17 февраля, Щербакова выиграла золото в личном турнире одиночниц, серебряным призером стала Александра Трусова, бронза — у японки Каори Сакамото. Валиева заняла четвертое место.

Фигуристки выступят с показательными номерами 20 февраля, в последний день Олимпиады в Пекине.