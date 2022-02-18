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Сегодня, 20:13

Олимпиада-2022: время выхода на лед российских пар с произвольными программами

Тарасова и Морозов выступят предпоследними с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине
Екатерина Савостина
Корреспондент
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Getty Images

В субботу, 19 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине спортивные пары представят произвольные программы. Начало — в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция — на «России 1».

Россию представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Все российские пары попали в сильнейшую, четвертую разминку. Бойкова и Козловский выступят тринадцатыми, время выхода на лед — 16:21. Мишина и Галлямов — 14-е, время выхода на лед — 16:29. Тарасова и Морозов выступят предпоследними. Время выхода на лед — 16:37.

После короткой программы лидирует пара из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Хань (84,41). Тарасова и Морозов идут вторыми (84,25). Замыкают тройку лидеров Мишина и Галлямов (82,76). Бойкова и Козловский идут четвертыми (78,59).

Фигурное катание
Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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