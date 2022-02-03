Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований спортивных пар и трансляции
Соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут 18 и 19 февраля. Турнир пройдет Столичном дворец спорта.
В турнире примет участие 19 спортивных пар, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал пройдут 20 лучших пар.
Действующими олимпийскими чемпионами являются немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо.
Сборная России:
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Олимпиада 2022, фигурное катание, парное катание: расписание соревнований и трансляций (время московское)
18 февраля
Пары, короткая программа
13.38
19 февраля
Пары, произвольная программа
14.08
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине