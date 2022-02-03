Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований спортивных пар и трансляции

Личные соревнования спортивных пар в фигурном катании на Олимпиаде стартуют 18 февраля

Соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут 18 и 19 февраля. Турнир пройдет Столичном дворец спорта.

В турнире примет участие 19 спортивных пар, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал пройдут 20 лучших пар.

Действующими олимпийскими чемпионами являются немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо.

Сборная России:

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Олимпиада 2022, фигурное катание, парное катание: расписание соревнований и трансляций (время московское)

18 февраля

Пары, короткая программа

13.38

19 февраля

Пары, произвольная программа

14.08

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине