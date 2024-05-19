«Урал» и «Оренбург» дали огня! Шесть голов и потасовка в добавленное время
Матч «Урала» и «Оренбурга» стал притягательной вывеской — обе команды борются за выживание и перед очной встречей набрали одинаковое количество очков. Легко было догадаться, что игра получится острой — такой и вышла. И даже больше.
Стадион «Урала» забился почти полностью — не такая уж частая картина в этих краях. Но собравшимся тысячам болельщиков быстро пришлось разочароваться, ведь «Оренбург» уже на третьей минуте открыл счет. Постарался Дмитрий Воробьев — не без помощи вратаря хозяев Помазуна.
Но, конечно, это еще ничего не значило. Впереди была вся игра, и футболисты каждым действием доказывали, что расслабляться рано. Они были мотивированы, единоборства вели жестко, атаки — опасно. В обе стороны. На 44-й минуте окупилось упорство «Урала» — Бегич сравнял после углового, внеся мяч в пустые ворота после скидки от партнера. На перерыв все ушли «при своих».
Второй тайм «Урал» и «Оренбург» начали без замен (они не особо требовались), и вновь гости быстро отличились. Причем дважды — на 50-й минуте забил Горбани, а на 58-й — Перес. Забавно, но третий пропущенный в соцсетях «Урала» подписали оптимистично: «Оп, интрига». И не наврали!
Уже через две минуты хозяева усилиями снова Бегича сократили отставание — тоже на угловом, любимом стандарте «Урала». А на 78-й отличился вышедший во втором тайме Шеттине — и сравнял счет.
Арбитр добавил семь минут — по такой игре командам вполне могло хватить, чтобы выявить победителя. И им почти хватило! На 90+5-й Шеттине вновь забил, выиграв борьбу у Прохина, и побежал праздновать — но гол отменили. Судьи посчитали, что бразилец нарушил правила в атаке, а потом еще и коснулся рукой мяча.
Разумеется, эмоции после такого улетели куда-то далеко. Такой камбэк получился бы не только ярким, но и полезным, ведь уводил «Урал» из опасной зоны. Но его не произошло, и уже через две минуты после отмены гола на поле вспыхнула потасовка. Все случилось в штрафной площади «Оренубрга» — Бегич и Сысуев чуть натурально не подрались. Их остудил судья, выписав всем по желтой.
После этого эмоции, кажется, закончились. «Урал» еще мог вырвать победу благодаря удару Влута, но тот не попал в створ из хорошей позиции — и прозвучал свисток. Команды поделили очки и отложили вопрос спасения на последний тур. Екатеринбуржцам предстоит ехать в гости к ЦСКА, а «Оренбург» примет «Спартак». Не позавидуешь — лучше было бы решить все сейчас. Но так тоже неплохо — матч точно надолго запомнится всем, кто его посмотрел.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4