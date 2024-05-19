Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

«Урал» и «Оренбург» дали огня! Шесть голов и потасовка в добавленное время

«Урал» и «Оренбург» сыграли результативную ничью в 29-м туре
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
19 мая. «Урал» и «Оренбург» сыграли вничью 3:3.
Фото ФК «Урал»
Развязка в «подвале» остается на последний тур.
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:3
Оренбург

Матч «Урала» и «Оренбурга» стал притягательной вывеской — обе команды борются за выживание и перед очной встречей набрали одинаковое количество очков. Легко было догадаться, что игра получится острой — такой и вышла. И даже больше.

Стадион «Урала» забился почти полностью — не такая уж частая картина в этих краях. Но собравшимся тысячам болельщиков быстро пришлось разочароваться, ведь «Оренбург» уже на третьей минуте открыл счет. Постарался Дмитрий Воробьев — не без помощи вратаря хозяев Помазуна.

Но, конечно, это еще ничего не значило. Впереди была вся игра, и футболисты каждым действием доказывали, что расслабляться рано. Они были мотивированы, единоборства вели жестко, атаки — опасно. В обе стороны. На 44-й минуте окупилось упорство «Урала» — Бегич сравнял после углового, внеся мяч в пустые ворота после скидки от партнера. На перерыв все ушли «при своих».

Второй тайм «Урал» и «Оренбург» начали без замен (они не особо требовались), и вновь гости быстро отличились. Причем дважды — на 50-й минуте забил Горбани, а на 58-й — Перес. Забавно, но третий пропущенный в соцсетях «Урала» подписали оптимистично: «Оп, интрига». И не наврали!

Уже через две минуты хозяева усилиями снова Бегича сократили отставание — тоже на угловом, любимом стандарте «Урала». А на 78-й отличился вышедший во втором тайме Шеттине — и сравнял счет.

Арбитр добавил семь минут — по такой игре командам вполне могло хватить, чтобы выявить победителя. И им почти хватило! На 90+5-й Шеттине вновь забил, выиграв борьбу у Прохина, и побежал праздновать — но гол отменили. Судьи посчитали, что бразилец нарушил правила в атаке, а потом еще и коснулся рукой мяча.

Разумеется, эмоции после такого улетели куда-то далеко. Такой камбэк получился бы не только ярким, но и полезным, ведь уводил «Урал» из опасной зоны. Но его не произошло, и уже через две минуты после отмены гола на поле вспыхнула потасовка. Все случилось в штрафной площади «Оренубрга» — Бегич и Сысуев чуть натурально не подрались. Их остудил судья, выписав всем по желтой.

19&nbsp;мая. &laquo;Урал&raquo; и &laquo;Оренбург&raquo; сыграли вничью 3:3. «Урал» и «Оренбург» вне зоны вылета. Но все еще могут отправиться в ФНЛ напрямую

После этого эмоции, кажется, закончились. «Урал» еще мог вырвать победу благодаря удару Влута, но тот не попал в створ из хорошей позиции — и прозвучал свисток. Команды поделили очки и отложили вопрос спасения на последний тур. Екатеринбуржцам предстоит ехать в гости к ЦСКА, а «Оренбург» примет «Спартак». Не позавидуешь — лучше было бы решить все сейчас. Но так тоже неплохо — матч точно надолго запомнится всем, кто его посмотрел.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
1
11
Читайте также
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Никита и Дарья Нагорные воспитывают сына Марка
На Украине допустили риск потери крупнейшего металлокомбината из-за мобилизации
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
Хиросима и Нагасаки выразили Вашингтону протест из-за ядерного испытания в Неваде
Развожаев сообщил о повреждениях в Севастополе при ночной атаке ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
«Ростов» — «Балтика». Онлайн-трансляция матча
РПЛ: «Спартак» победил «Рубин», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи 29-го тура
«Спартак» — «Рубин»: видео голов
«Спартак» дома обыграл «Рубин», Мартинс забил и отдал голевую передачу
«Спартак» победил «Рубин» в последнем домашнем матче Джикии. Онлайн-трансляция матча
«Спартак» — «Рубин»: гости отыграли один мяч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трансферы РПЛ: Джикия и Мозес покидают «Спартак», а избавится ли «Локо» от Дзюбы?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости