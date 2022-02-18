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Сегодня, 13:54

Президент ФФККР Горшков назвал настоящей травлей ситуацию с Валиевой на Олимпиаде

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент ФФККР Александр Горшков отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха относительно холодного отношения к Камиле Валиевой со стороны тренеров группы Этери Тутберидзе.

По словам олимпийского чемпиона, заявление главы МОК относительно холода к Валиевой со стороны тренеров группы Тутберидзе вызывает крайнее недоумение.

«Может быть, уважаемый господин президент включил не тот канал телевизора или возникли помехи в трансляции, так как многомиллионная аудитория телезрителей и все те, кто находился в этот момент на арене, видели совершенно иную картину, — приводит официальный сайт федерации слова Горшкова. — Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, — и ее окружение, и вся наша команда — делали все возможное, чтобы ее поддержать в эту исключительно сложную минуту, поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе».

Камила Валиева. Чтобы встать после Пекина и выиграть Милан-2026, нужно пройти огромный путь. Но ты сможешь, Камила!

Горшков подчеркнул, что происходившее на Олимпийских играх вокруг Валиевой и тренерского штаба со стороны ряда официальных лиц и представителей СМИ, иначе как травлей назвать нельзя.

«Более того, отдельные заявления только нагнетали и без того взрывоопасную атмосферу вокруг Камилы и всей нашей команды, и, к сожалению, это прямо повлияло на ее выступление. Могу сказать, что находиться на Олимпийских играх в последние дни стало невыносимым испытанием для 15-летней девочки».

«Федерация, тренерский штаб, представители нашей делегации были рядом с Камилой каждую минуту. В сложившейся ситуации мы отчетливо понимали, что единственная возможность сохранить ее психическое здоровье — это как можно быстрее отправить ее домой, к семье, к родным и близким. Вчера после проката, когда она вернулась в Олимпийскую деревню, посмотрели еще раз на ее состояние, поговорили с ней и приняли окончательное решение. Обратились с просьбой в штаб делегации организовать ей вылет ближайшим рейсом в сопровождении представителей федерации. Благодарны, что такую возможность нашли», — добавил Горшков.

Источник: fsrussia.ru
Камила Валиева
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