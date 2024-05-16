Еще одна сенсация на ЧМ! Австрия не дожала Канаду, но вырвала победу у Финляндии за доли секунды до конца

Фавориты не оправдали ожиданий.

Чемпионат мира. Группа A

Финляндия — Австрия — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Мяеналанен — 1 (Пакаринен, Виттасмяки), 2:51 — 1:0. Капанен — 6 (Риикола, Каски), 8:06 — 2:0. М. Хубер — 1 (Раффль, Нисснер), 23:36 — 2:1. Никль — 1 (Нисснер, М. Хубер), 49:51 — 2:2. Баумгартнер — 3 (Хаудум, Ганаль), 59:59 — 2:3.

Вратари: Сятери — Киккерт.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (14+8+10) — 20 (4+8+8).

Судьи: Бьерк, Черриг.

16 мая. Прага. О2 Arena.

Маленькая, но гордая сборная Австрии изо всех сил стремится к званию главной сенсации очередного ЧМ. Два дня назад команда швейцарца Роджера Бадера под всеобщие аплодисменты сумела отыграться с 1:6 у Канады и уступила родоначальникам хоккея лишь в овертайме, а сегодня — вышла и после дня отдыха все-таки совершила маленькое чудо, обыграв Финляндию.

Причем сделала это, вновь написав голливудский сюжет. Вечный аутсайдер, который лишь недавно перестал кататься на лифте между элитой и первым дивизионом, почти весь матч уступал команде из Большой хоккейной шестерки. Однако на 50-й минуте сумел сравнять счет благодаря дальнему выстрелу Тима Никля. И после этого эпизода у главного тренера Суоми Юкки Ялонена точно должны были возникнуть вопросы к своему голкиперу и бывшей звезде «Сибири» Харри Сятери, который не справился с прямым броском защитника из Лиги Восточного побережья.

Вот только по-настоящему Австрия взорвала медиапространство и О2 Арену в Праге, забросив победную шайбу всего за пару сотых до конца третьего периода. В тот момент, когда финны уже мысленно были в раздевалке, парни Бадера продолжили играть до конца и поставили Сятери в тупик еще одним дальним броском. Все, что оставалось делать в этой ситуации Ялонену — надеяться на то, что соперник забил третий гол уже после сирены. К сожалению для него, повтор показал — шайба успела пересечь ленточку всего за 0,2 секунды до конца.

Просто посмотрите, как австрийские хоккеисты и болельщики оказались счастливы засчитанному после видеопросмотра голу Бенджамина Баумгартнера. Как бы для них ни закончился этот чемпионат мира, они уже могут считать себя героями. До этого дня они никогда не обыгрывали финнов.





Теперь на счету Австрии 4 очка после четырех матчей в группе А. Прямо сейчас она отстает от все той же Финляндии и от дающего право сыграть в плей-офф четвертого места на три балла. Учитывая, что симпатичному хоккейному карлику остается встретиться на турнире с нестабильной Чехией, а также равными по уровню Норвегией и Великобританией, он вполне может замахнуться на попадание в четвертьфинал. Однако для этого ему нужно будет не только побеждать самому, но и рассчитывать на поражение парней Ялонена в играх с Канадой, Швейцарией и Данией. Так что выход из группы для него результат маловероятный, но отнюдь не фантастический.