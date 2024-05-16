Хоккей
Чемпионат мира
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 21:10

Еще одна сенсация на ЧМ! Австрия не дожала Канаду, но вырвала победу у Финляндии за доли секунды до конца

Австрия обыграла Финляндию в матче ЧМ-2024
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты сборной Австрии празднуют гол в ворота Финляндии.
Фото AFP
Фавориты не оправдали ожиданий.

Чемпионат мира. Группа A
Финляндия — Австрия — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
Голы: Мяеналанен — 1 (Пакаринен, Виттасмяки), 2:51 — 1:0. Капанен — 6 (Риикола, Каски), 8:06 — 2:0. М. Хубер — 1 (Раффль, Нисснер), 23:36 — 2:1. Никль — 1 (Нисснер, М. Хубер), 49:51 — 2:2. Баумгартнер — 3 (Хаудум, Ганаль), 59:59 — 2:3.
Вратари: Сятери — Киккерт.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (14+8+10) — 20 (4+8+8).
Судьи: Бьерк, Черриг.
16 мая. Прага. О2 Arena.

Маленькая, но гордая сборная Австрии изо всех сил стремится к званию главной сенсации очередного ЧМ. Два дня назад команда швейцарца Роджера Бадера под всеобщие аплодисменты сумела отыграться с 1:6 у Канады и уступила родоначальникам хоккея лишь в овертайме, а сегодня — вышла и после дня отдыха все-таки совершила маленькое чудо, обыграв Финляндию.

Защитник сборной Канады Джейми Олексяк и&nbsp;нападающий сборной Австрии Петер Шнайдер. Невероятный матч на чемпионате мира: Канада чуть не опозорилась в игре с аутсайдером!

Причем сделала это, вновь написав голливудский сюжет. Вечный аутсайдер, который лишь недавно перестал кататься на лифте между элитой и первым дивизионом, почти весь матч уступал команде из Большой хоккейной шестерки. Однако на 50-й минуте сумел сравнять счет благодаря дальнему выстрелу Тима Никля. И после этого эпизода у главного тренера Суоми Юкки Ялонена точно должны были возникнуть вопросы к своему голкиперу и бывшей звезде «Сибири» Харри Сятери, который не справился с прямым броском защитника из Лиги Восточного побережья.

Вот только по-настоящему Австрия взорвала медиапространство и О2 Арену в Праге, забросив победную шайбу всего за пару сотых до конца третьего периода. В тот момент, когда финны уже мысленно были в раздевалке, парни Бадера продолжили играть до конца и поставили Сятери в тупик еще одним дальним броском. Все, что оставалось делать в этой ситуации Ялонену — надеяться на то, что соперник забил третий гол уже после сирены. К сожалению для него, повтор показал — шайба успела пересечь ленточку всего за 0,2 секунды до конца.
Просто посмотрите, как австрийские хоккеисты и болельщики оказались счастливы засчитанному после видеопросмотра голу Бенджамина Баумгартнера. Как бы для них ни закончился этот чемпионат мира, они уже могут считать себя героями. До этого дня они никогда не обыгрывали финнов.


Теперь на счету Австрии 4 очка после четырех матчей в группе А. Прямо сейчас она отстает от все той же Финляндии и от дающего право сыграть в плей-офф четвертого места на три балла. Учитывая, что симпатичному хоккейному карлику остается встретиться на турнире с нестабильной Чехией, а также равными по уровню Норвегией и Великобританией, он вполне может замахнуться на попадание в четвертьфинал. Однако для этого ему нужно будет не только побеждать самому, но и рассчитывать на поражение парней Ялонена в играх с Канадой, Швейцарией и Данией. Так что выход из группы для него результат маловероятный, но отнюдь не фантастический.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Австрии по хоккею
Сборная Канады по хоккею
6
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гашек опять не прав. Россия могла сделать чемпионат мира намного зрелищнее, без наших турнир тускнеет с каждым годом

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости