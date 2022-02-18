Радионова: «Хочется радоваться золоту Щербаковой, но было тяжело смотреть на Валиеву»

Бронзовый призер чемпионата мира и Европы Елена Радионова прокомментировала «СЭ» выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«С учетом итогов короткой программы казалось, что борьба может разворачиваться между Щербаковой и Валиевой. Но Олимпиада снова доказала, что это самый непредсказуемый старт, — сказала Радионова «СЭ». — Конечно, Аня выдала просто шедевральный прокат, настолько уверенно и четко, как я говорила и после короткой, как будто это ее не первые Олимпийские игры. Большая молодец, Аня — одна из самых стрессоустойчивых спортсменок. Она еще раз доказала, что она крутая.

Конечно, хотелось радоваться золоту, что оно у Анечки Щербаковой, которая действительно это заслужила, но тяжело было смотреть на Камилу. Вот честно, когда смотрела ее прокат, чуть ли не плакала. Так обидно было, так измотали девочку, Такой груз на нее лег в 15 лет. Просто вымотали ее морально, потому что она в прекрасной физической форме, она прекрасно справлялась со своей программой на протяжении всего сезона. В команднике тоже классно откатала.

Четвертое место — это не ее место. Мне очень было обидно, что так довели ребенка. В ней уже не было никаких сил. Он в любом случае олимпийская чемпионка, вся Россия с ней. Она просто чемпионка наших сердец. Ей ни в коем случае не надо расстраиваться, потому что за неё столько болело. У Камилы все только начинается, это ее первый сезон во взрослых. Еще успеет все выиграть".

Также Елена Радионова высказалась о результатах Трусовой.

«Саша Трусова — тоже сегодня герой. Если б можно было дать две золотые медали. Я понимаю ее реакцию после проката. Потому что чисто арифметически она сделала 5 четверных, хоть и с помаркой. Техническая сумма — это какой-то космос. Это вообще самый сложный контент, который девочки делают, и все равно она вторая, конечно, у неё разочарование. Саша — действительно тот человек, который двигает наше фигурное катание вперед. Каждая из наших девочек была достойна сегодня золота, но это реальный спорт, победитель только один. Тяжелая Олимпиада выдалась для всех. В любом случае, наши девчонки молодцы. Мы их любим», — добавила Радионова.

Ранее, 17 февраля, по итогам женского одиночного проката российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала лишь четвертой.