Чтобы встать после Пекина и выиграть Милан-2026, нужно пройти огромный путь. Но ты сможешь, Камила!

Рабинер — о драме Валиевой

Валиеву во время разминки шестерки главных фигуристок встречали громче всех. И не было в этих децибелах ни намека на негатив, ни подозрений, ни всего того, чего вокруг 15-летней девушки было много в последнюю неделю. Невыносимо, как чуть позже выяснится, много.

Была только поддержка. От всех — сидевших строго через одного китайских болельщиков (как выяснилось на фигурном катании, они — живые люди и умеют переживать, а то на хоккее они весь чемпионат кажутся безжизненными и безмолвными манекенами), членов олимпийской семьи...

Другие, затаившиеся люди, молчали и ждали.

В ВИП-зоне наверняка восседали ребята из МОК, которые после вердикта CAS заранее заявили: если Валиева попадает в тройку, церемонии награждения не будет. И ребята из ISU, которые уже после четвертого места добьют ее запретом на участие в показательных выступлениях.

Где-то — может, не на арене, а у экрана телевизора — впились в экран люди из стокгольмской антидопинговой лаборатории, которые передали результаты сданного 25 декабря теста лишь 7 февраля.

В необъятной ложе прессы наверняка расположился британский журналист, который днями ранее кричал проходившей через микст-зону Валиевой: «Ты принимала допинг?»

И где-то находились люди, которые знают или догадываются, как это запрещенное сердечное лекарство 18+ с длинным названием в ее организме оказалось.

Вот с чем нам надо разбираться детально — и независимо от того, что сделала допинг-инквизиция, которую заклеймила даже «Вашингтон Пост». Словно предвидя, что случится в четверг вечером по пекинскому времени.

Четверной над самой собой

Однако два дня назад страшное давление, обрушившееся на Камилу, почти не сказалось на ее выступлении в короткой программе. Приземление на две ноги с акселя — сущая чепуха по сравнению со всем тем, что она пережила за предыдущие дни. И ведь это был первый прыжок. Я схватился за голову: «Неужели?..» Нет, взяла себя в руки и дальше была вдохновенна и безошибочна.

Не разбираясь в тонкостях фигурного катания, не умея, по правде говоря, отличить лутц от риттбергера, не буду с умным (а на самом деле глупым) видом рассуждать о прыжках, вращениях и т. д. Скажу лишь одно — в дикой для любого взрослого ситуации она прыгнула четверной над самой собой. Над школьницей 15 лет от роду.

Но тут ей предстояло выступать последней после двух блистательно откатавшихся соотечественниц. На ней была вся тяжесть мира.

Не представляю, что творилось внутри нее все эти дни. После положительного решения CAS я желал ей сил и эмоций на сам турнир. Хватило на половину.

И возникает вопрос — так ли нужно было ставить ее на обе программы в команднике, если даже великого Чена с произвольной сняли, чтобы сохранить ему силы на личный турнир?

Представляя себе эгоизм большого спорта, я отлично понимал, что поддержку со стороны соперниц и партнерш по группе Тутберидзе она вряд ли получит. Я достаточно общался со спортсменами в индивидуальных видах спорта, чтобы понимать: во время главных стартов каждый думает в первую очередь о себе. Не желая растрачивать эмоции.

А у Тутберидзе их было три. Всего внимания одной не уделишь, как бы ей ни было плохо. Тогда Щербаковой и Трусовой его не хватит — да и эмоции Саши, когда всё закончилось, прозрачно намекают, что и не хватило.

Трусова и Щербакова выступили фантастически. Все — и я в том числе, — когда Саша опередила японку Сумамото, написали, что тройка наша. Но опытные люди знали, что не всё так просто.

Еще недавно большой хоккеист, а сейчас генеральный менеджер наших хоккеистов Илья Ковальчук сильно нервничал. Когда всё закончится, он проигнорирует все просьбы об интервью, чтобы спуститься на нижний ряд, дождаться Камилу и сказать ей пару слов утешения. Уж он-то, спортсмен, понимает, что такое проигрывать и какие слова в такой момент человеку нужны. Тем более — совсем еще маленькому человеку.

Настроение в российском олимпийском секторе после серии падений и других ошибок Валиевой резко поменялось на траурное. Трибуны, приветственно ревевшие во время выступлений Трусовой и Щербаковой, замолчали, а объявление оценок Камилы встретили подавленным шумом. Всё сразу стало ясно — еще до выведения их на экран.

Когда они появились, Камила долго не могла встать.

Измените возрастной ценз!

Вся душа моя восстает, когда я читаю в отношении Камилы глагол «убили».

Не верю!

Она настолько ослепительно талантлива, что не просто может, а должна подняться. Если не разочаруется во всем и не оставит спорт.

Надеюсь, взыграет спортивная злость. Только у меня есть просьба к большим дядям и тетям.

Помогите Валиевой в эти четыре года. Сперва оставьте ее в покое. Затем дайте спокойно прийти в себя. Далее — снова начать кататься.

Не требуйте моментального результата. Она слишком многое для этого пережила. Потерпите, позвольте ей заново расцвести.

Вопрос в другом. У ее выдающегося, кто бы спорил, тренера — настоящий конвейер. Сможет ли Тутберидзе уделить должное внимание упавшему гению, когда еще и новые, свежие таланты на подходе? Если, конечно, не изменят возрастной ценз.

И прямо сейчас я очень хочу, чтобы его изменили. И 19-летняя Валиева соревновалась в Милане-2026 с другими девушками, а не девочками. Неправильно, когда дети даже теоретически могут попасть в такую ситуацию.

Когда подобные истории происходят с 15-летними подростками — смотреть на это невыносимо. И это недопустимо, поскольку может привести к непоправимому. В 17 — столько сейчас Трусовой и Щербаковой — ненамного больше, психика, если и более устоявшаяся, то на чуть-чуть.

Подвиг Трусовой

Тут, конечно, тоже всё зависит от человека. Аня — человек-характер. О ней многое можно было понять по лицу в момент завершения короткой программы. Спортивная натура как она есть. Сумасшедший контроль над собой. Четкое знание, что нужно сделать для победы.

Есть спортсмены для тренировок, есть — для решающих выступлений. Первых в советские времена называли «вторничными». В начале недели, на тренировках, они показывали что-то невероятное. В конце, когда требовалось всё это предъявить партнерам и болельщикам, — резко сдавали. А другие могли ничего особенного не выдавать в течение недели — а потом выйти и всех порвать. Характер.

Вот такая Щербакова. О ней ведь всегда говорили меньше всех. Если ее это и задевало, то только внутренне. Ах, вы в меня не верите, вы меня не замечаете? Ну держитесь. И в итоге эта девочка в 17 лет — теперь уже одновременно чемпионка мира и олимпийская чемпионка. Идеально, без малейшей помарки, откатавшая и короткую, и произвольную. Потому что четко знала, на что способна, и даже в абсолютно новых ботинках, что для фигуристов чаще всего становится жуткой проблемой, оба дня исполняла что-то совершенное.

Пронзительно рыжая Трусова — другая. Такая, как цвет ее волос. Человек-огонь. Если Аня знает, что умеет и к чему готова, то Саша ничего не считает. Она готова воспарить четверными к звездам ради мечты. И иной раз рухнуть.

Именно она была революционером прыжков в четыре оборота в женском катании. Но правят обычно не те, кто возглавляет революцию, а те, кто идет за ними. Не Че Гевара, а Фидель. Не Ленин или Троцкий, а Сталин.

Ей говорили: не делай тройной аксель в короткой. И не в первый раз говорили. Она, маленькая упрямица, сделала. Упала. Но в произвольной Саша сыграла «олл-ин», пошла ва-банк, переупрямила всех. И выдала невероятные пять четверных, то есть, выходит, была права. Как зал завелся к концу ее выступления! Как заревел, когда сначала по-китайски объявили оценки и они еще не высветились на табло!

И цифры оказались космическими.

Но недостаточными.

Обращение к Камиле

А ты, Камила, прямо сейчас пойми, что твоя жизнь только начинается. Не дай злым взрослым искалечить тебя. Включи инстинкт самосохранения.

Да, наш мир сходит с ума. Но тебе сопереживают вся страна и вся планета нормальных людей. Это показала реакция китайцев на трибунах. Им было плохо, когда показали твои оценки.

Только дебилы могут осуждать тебя за эти падения. Когда ты уезжала со льда, с тобой плакал каждый, у кого есть сердце. И несколько минут назад счастливо ревевший стадион ошалело молчал.

Заставь ледовую арену, только уже не пекинскую, а миланскую, так же реветь через четыре года.

Для этого надо пройти очень большой путь и не уйти в сторону — в шоу, на телевидение, куда-то еще.

Но ты сможешь!