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Сегодня, 09:21

Бестемьянова — о выступлении Семененко в короткой программе: «Евгений на данный момент первый из наших фигуристов!»

Бестемьянова отреагировала на выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Мария Куцубеева
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.
«Что случилось с Марком? Предполагаю, что он опустошен успехом, своим катанием, награждением. Если бы у него был в запасе еще денечек, то он бы справился. Он бился до конца, но ему не хватило эмоциональных сил. У Марка есть шанс еще реабилитироваться в произвольной программе. Я надеюсь, что он будет готов. У Андрея главную роль сыграла психология. Парень, который владеет техническим набором, побеждал Кагияму, который сейчас на втором месте. Он просто владеет всем, чем нужно, но не собрал прыжки. Очень грустно», — сказала Бестемьянова «СЭ».
Также Бестемьянова отметила, что баллы Евгения Семененко могли быть выше.
«Евгений же на данный момент первый из наших фигуристов! После короткой он мог быть выше. Просто он катался не в предпоследней и последней разминке. Из-за этого ему немного прижали оценки. Можно было бы и выше поставить. Он прекрасно катался! Дай Бог, чтобы он вошел в шестерку. Очень на это надеюсь», — добавила Бестемьянова «СЭ».
Ранее, 8 февраля, состоялись короткие программы у мужчин. Российский фигурист Евгений Семененко занимает 7-е место (95,76 балла), Марк Кондратюк — 25-е (86,11), а Андрей Мозалев — 23-е (77,05).

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Фигурное катание
Олимпиада
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Наталья Бестемьянова
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