Семененко занимает седьмое место после короткой программы на Олимпиаде, Кондратюк — 15-й, Мозалев — 23-й

Российский фигурист Евгений Семененко занимает седьмое место после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Он исполнил четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов и тройной аксель и получил за прокат 95,76 балла.

Лидирует американец Натан Чен, который обновил мировой рекорд в короткой программе. У него в активе 113,97 балла. Второе место у Юмы Кагиямы из Японии (108,12). Замыкает тройку лидеров его соотечественник Шома Уно (105,90).

Марк Кондратюк допустил ошибку на каскаде и получил за прокат 86,11 балла. Он занимает 15-е место. Мозалев упал с четверного сальхова, допустил бабочку на тройном акселе и занимает 23-ю позицию, набрав 77,05 балла.

Произвольные программы фигуристы представят 10 февраля.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Короткая программа

1. Натан Чен (США) — 113,97

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12

3. Шома Уно (Япония) — 105,90

4. Ча Чун Хван (Корея) — 99,51

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98

6. Джейсон Браун (США) — 97,24

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76

8. Юдзуру Ханю (Япония) — 95,15

9. Киган Мессинг (Канада) — 93,24

10. Кевин Аймо (Франция) — 93,00

11. Цзинь Боян (Китай) — 90,98

12. Даниэль Грассль (Италия) — 90,64

13. Маттео Риццо (Италия) — 88,63

14. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 86,74

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11

16. Денис Васильев (Латвия) — 85,30

17. Брендан Керри (Австралия) — 84,79

18. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 84,15

19. Донован Каррильо (Мексика) — 79,69

20. Николай Майоров (Швеция) — 78,54

21. Константин Милюков (Белоруссия) — 78,49

22. Иван Шмуратко (Украина) — 78,11

23. Андрей Мозалев (Россия) — 77,05

24. Лукаш Бричги (Швейцария) — 76,16