Семененко занимает седьмое место после короткой программы на Олимпиаде, Кондратюк — 15-й, Мозалев — 23-й
Российский фигурист Евгений Семененко занимает седьмое место после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.
Он исполнил четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов и тройной аксель и получил за прокат 95,76 балла.
Лидирует американец Натан Чен, который обновил мировой рекорд в короткой программе. У него в активе 113,97 балла. Второе место у Юмы Кагиямы из Японии (108,12). Замыкает тройку лидеров его соотечественник Шома Уно (105,90).
Марк Кондратюк допустил ошибку на каскаде и получил за прокат 86,11 балла. Он занимает 15-е место. Мозалев упал с четверного сальхова, допустил бабочку на тройном акселе и занимает 23-ю позицию, набрав 77,05 балла.
Произвольные программы фигуристы представят 10 февраля.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Короткая программа
1. Натан Чен (США) — 113,97
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12
3. Шома Уно (Япония) — 105,90
4. Ча Чун Хван (Корея) — 99,51
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98
6. Джейсон Браун (США) — 97,24
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76
8. Юдзуру Ханю (Япония) — 95,15
9. Киган Мессинг (Канада) — 93,24
10. Кевин Аймо (Франция) — 93,00
11. Цзинь Боян (Китай) — 90,98
12. Даниэль Грассль (Италия) — 90,64
13. Маттео Риццо (Италия) — 88,63
14. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 86,74
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11
16. Денис Васильев (Латвия) — 85,30
17. Брендан Керри (Австралия) — 84,79
18. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 84,15
19. Донован Каррильо (Мексика) — 79,69
20. Николай Майоров (Швеция) — 78,54
21. Константин Милюков (Белоруссия) — 78,49
22. Иван Шмуратко (Украина) — 78,11
23. Андрей Мозалев (Россия) — 77,05
24. Лукаш Бричги (Швейцария) — 76,16