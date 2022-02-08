Ягудин пожелал удачи российским фигуристам перед произвольной программой на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о выступлении российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Закончились мужские короткие программы. Что здесь творилось передать словами невозможно. Уно, Кагияма, Чен — это космос.

А что касается наших, то у кого-то получилось больше, у кого-то меньше. Но план остается таким же — в произвольных просто надо делать максимум того, что вы умеете. Удачи вам. Держим за вас кулачки», — сказал Ягудин в Instagram.

По итогам короткой программы Евгений Семененко занимает седьмое место (95,76). Марк Кондратюк на 15-й позиции (86,11). Андрей Мозалев находится на 23-й позиции (77,05).