Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 09:17

Ягудин пожелал удачи российским фигуристам перед произвольной программой на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о выступлении российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Закончились мужские короткие программы. Что здесь творилось передать словами невозможно. Уно, Кагияма, Чен — это космос.

А что касается наших, то у кого-то получилось больше, у кого-то меньше. Но план остается таким же — в произвольных просто надо делать максимум того, что вы умеете. Удачи вам. Держим за вас кулачки», — сказал Ягудин в Instagram.

По итогам короткой программы Евгений Семененко занимает седьмое место (95,76). Марк Кондратюк на 15-й позиции (86,11). Андрей Мозалев находится на 23-й позиции (77,05).

Источник: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/
Фигурное катание
Олимпиада
Алексей Ягудин
0
Читайте также
Большунов, команды фигуристов и летающих лыжников: герои России на старте Олимпиады
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Губерниев назвал правильным решение Большунова пропустить спринт на ОИ-2022
Бестемьянова — о выступлении Семененко в короткой программе: «Евгений на данный момент первый из наших фигуристов!»
Сборная России по лыжным гонкам не будет выставлять замену Большунову в спринте на Олимпиаде в Пекине
«Инициатива исходила со стороны Сани». Тренер объяснил отказ Большунова от спринтерской гонки на Олимпиаде
Кондратюк боролся, но устал, Семененко обошел Ханю. Американец Чен бьет рекорды и рвется к золоту Олимпиаду
Мишина/Галлямов пропустили тренировку после падения при выступлении в команднике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мишина/Галлямов пропустили тренировку после падения при выступлении в команднике

Бестемьянова — о выступлении Семененко в короткой программе: «Евгений на данный момент первый из наших фигуристов!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости