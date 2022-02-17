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Сегодня, 13:00

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ женщин

Валиева, Трусова и Щербакова представят произвольные программы на Олимпиаде
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине завершится личный турнир по фигурному катанию среди женщин.

После короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева, Анна Щербакова — на втором месте, японка Каори Сакамото замыкает тройку. Еще одна россиянка, Александра Трусова — четвертая.

Начало прокатов — 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция — на канале «Россия 1».

1. Екатерина Куракова (Польша) — 126,76

2. Александра Фейгин (Болгария) — 100,15

3. Йенни Сааринен (Финляндия) — 96,07

Итог

1. Екатерина Куракова (Польша) — 185,84

2. Александра Фейгин (Болгария) — 159,31

3. Йенни Сааринен (Финляндия) — 153,04

Первая разминка

4. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды)

5. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

6. Маделин Скиза (Канада)

7. Алексия Паганини (Швейцария)

Вторая разминка

8. Ольга Микутина (Австрия)

9. Виктория Сафонова (Беларусь)

10. Екатерина Рябова (Азербайджан)

11. Мана Кавабе (Япония)

12. Николь Шотт (Германия)

13. Карен Чен (США)

Третья разминка

14. Элишка Бржезинова (Чехия)

15. Мэрайя Белл (США)

16. Анастасия Губанова (Грузия)

17. Ким Йе Лим (Южная Корея)

18. Алиса Лью (США)

19. Луна Хендрикс (Бельгия)

Четвертая разминка

20. Ю Ен (Южная Корея)

21. Вакаба Хигучи (Япония)

22. Александра Трусова (Россия) — 16.25

23. Каори Сакамото (Япония)

24. Анна Щербакова (Россия) — 16.41

25. Камила Валиева (Россия) — 16.49

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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