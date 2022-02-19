Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ пар
В субботу, 19 февраля, завершатся соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
В заключительный соревновательный день пары представят свои произвольные программы. Прямая трансляция — на «Россия 1». Начало — 14:00.
Сборную России представляют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
После коротких программ лидирует китайский дуэт Вэньцзинь Суй и Цун Хань.
Порядок выступлений:
Первая разминка
1. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)
2. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль)
3. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)
4. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)
Вторая разминка
5. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)
6. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания)
7. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)
8. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия)
Третья разминка
9. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)
10. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)
11. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США)
12. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)
Четвертая разминка
13. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 16:21
14. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 16:29
15. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 16:37
16. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине