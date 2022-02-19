Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ пар

Пары представят произвольную программу на зимних Олимпийских играх в Пекине

В субботу, 19 февраля, завершатся соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В заключительный соревновательный день пары представят свои произвольные программы. Прямая трансляция — на «Россия 1». Начало — 14:00.

Сборную России представляют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

После коротких программ лидирует китайский дуэт Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)

2. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль)

3. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)

4. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)

Вторая разминка

5. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)

6. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания)

7. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)

8. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия)

Третья разминка

9. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)

10. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)

11. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США)

12. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)

Четвертая разминка

13. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 16:21

14. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 16:29

15. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 16:37

16. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)

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