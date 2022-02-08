Россия в фигурном катании на Олимпиаде 2022: все результаты и медали
Всего будет разыграно пять комплектов наград — в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.
Всего к Играм-2022 допускается 148 спортсменов: 74 мужчины и 74 женщины. Каждый НОК может выставить не более трех спортсменов или пар в отдельных соревнованиях.
Командный турнир: итог
1. Россия — 74 очка. 2. США — 65. 3. Япония — 63. 4. Канада — 53. 5. Китай — 50.
Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов — золото
Индивидуальный турнир: расписание
Мужчины
Короткая программа — 8 февраля, начало 4.22 мск
Произвольная программа — 10 февраля, 4.38
Женщины
Короткая программа — 15 февраля, 13.08
Произвольная программа — 17 февраля, 13.08
Пары
Короткая программа — 18 февраля, 13.38
Произвольная программа — 19 февраля, 14.08
Танцы
Ритм-танец — 12 февраля, 14.07
Произвольный танец — 14 февраля, 4.22
Состав сборной России:
Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко (25 января заменил Михаилу Коляду в окончательном составе ОКР).
Запасные: Петр Гуменник.
Формат:
В каждой из индивидуальных дисциплин фигуристы исполняют короткую и произвольную программы (ритм-танец и произвольный танец в случае танцевальных дуэтов), а победитель определяется по сумме баллов. Судьи оценивают, как техническую сложность программы, которая складывается из набора прыжковых элементов, вращений, дорожек шагов, поддержек, выбросов и хореографических элементов в зависимости от дисциплины. Также выставляется оценка за компоненты, которая является суммой нескольких оценок: мастерство катания, переходы, представления, композиция и интерпретация музыки.
В каждом виде национальная команда может быть представлена максимум тремя участниками. Сборная команда ОКР — единственная в Пекине, которая будет иметь полное представительство во всех дисциплинах.
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