Россия в фигурном катании на Олимпиаде 2022: все результаты и медали

С 8 по 19 февраля пройдут индивидуальные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде

Соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года проходят в Пекине на льду Столичного дворца спорта с 4 по 20 февраля.

Всего будет разыграно пять комплектов наград — в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Всего к Играм-2022 допускается 148 спортсменов: 74 мужчины и 74 женщины. Каждый НОК может выставить не более трех спортсменов или пар в отдельных соревнованиях.

Командный турнир: итог

1. Россия — 74 очка. 2. США — 65. 3. Япония — 63. 4. Канада — 53. 5. Китай — 50.

Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов — золото

Индивидуальный турнир: расписание

Мужчины

Короткая программа — 8 февраля, начало 4.22 мск

Произвольная программа — 10 февраля, 4.38

Женщины

Короткая программа — 15 февраля, 13.08

Произвольная программа — 17 февраля, 13.08

Пары

Короткая программа — 18 февраля, 13.38

Произвольная программа — 19 февраля, 14.08

Танцы

Ритм-танец — 12 февраля, 14.07

Произвольный танец — 14 февраля, 4.22

Состав сборной России:

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко (25 января заменил Михаилу Коляду в окончательном составе ОКР).

Запасные: Петр Гуменник.

Формат:

В каждой из индивидуальных дисциплин фигуристы исполняют короткую и произвольную программы (ритм-танец и произвольный танец в случае танцевальных дуэтов), а победитель определяется по сумме баллов. Судьи оценивают, как техническую сложность программы, которая складывается из набора прыжковых элементов, вращений, дорожек шагов, поддержек, выбросов и хореографических элементов в зависимости от дисциплины. Также выставляется оценка за компоненты, которая является суммой нескольких оценок: мастерство катания, переходы, представления, композиция и интерпретация музыки.

В каждом виде национальная команда может быть представлена максимум тремя участниками. Сборная команда ОКР — единственная в Пекине, которая будет иметь полное представительство во всех дисциплинах.

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