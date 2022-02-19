Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр, Мишина и Галлямов — третьи

Спортивная пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань заняли первое место по итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

За произвольную программу они получили 155,47 балла. По сумме выступлений дуэт набрал 239,88 балла.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, без ошибок исполнившие произвольную программу. За оба проката они набрали 239,25 балла.

Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они чисто выполнили произвольную программу и получили в сумме 237,71 балла.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с ошибкой исполнили произвольную и заняли четвертое итоговое место (220,50).

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Пары

Произвольная программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 155,47

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 155,00

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 154,95

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 141,91

5. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 141,04

6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 138,74

7. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 138,45

8. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 126,33

9. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 123,92

10. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 118,86

11. Лаура Баркеро/Марко Зандрон (Испания) — 118,02

12. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 117,96

13. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 116,29

14. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 109,60

15. Хэйли Копс/Евгений Краснопольский (Израиль) — 97,83

16. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 87,32

Итог

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 239,88

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 239,25

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 237,71

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 214,84

6. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 212,68

7. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 211,89

8. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 198,05

9. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 192,44

10. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 181,37

11. Лаура Баркеро/Аритц Маэсту (Испания) — 181,36

12. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 180,99

13. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 179,87

14. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 165,43

15. Хэйли Копс/Евгений Краснопольский (Израиль) — 153,82

16. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 149,69