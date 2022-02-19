Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр, Мишина и Галлямов — третьи
Спортивная пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань заняли первое место по итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.
За произвольную программу они получили 155,47 балла. По сумме выступлений дуэт набрал 239,88 балла.
Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, без ошибок исполнившие произвольную программу. За оба проката они набрали 239,25 балла.
Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они чисто выполнили произвольную программу и получили в сумме 237,71 балла.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с ошибкой исполнили произвольную и заняли четвертое итоговое место (220,50).
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Пары
Произвольная программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 155,47
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 155,00
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 154,95
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 141,91
5. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 141,04
6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 138,74
7. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 138,45
8. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 126,33
9. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 123,92
10. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 118,86
11. Лаура Баркеро/Марко Зандрон (Испания) — 118,02
12. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 117,96
13. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 116,29
14. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 109,60
15. Хэйли Копс/Евгений Краснопольский (Израиль) — 97,83
16. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 87,32
Итог
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 239,88
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 239,25
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 237,71
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50
5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 214,84
6. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 212,68
7. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 211,89
8. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 198,05
9. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 192,44
10. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 181,37
11. Лаура Баркеро/Аритц Маэсту (Испания) — 181,36
12. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 180,99
13. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 179,87
14. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 165,43
15. Хэйли Копс/Евгений Краснопольский (Израиль) — 153,82
16. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 149,69