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Сегодня, 04:36

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн короткой программы мужчин в личном турнире

Кондратюк, Мозалев и Семененко выступят в короткой программе в личном турнире на Олимпиаде в Пекине
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Reuters
Во вторник, 8 февраля, в Пекине стартовал личный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

В первый соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. Начало — 4.15 по московскому времени, прямая трансляция — на телеканале «Россия 1».

По итогам короткой программы 24 лучших фигуриста из 30 отбираются в произвольную. Победитель турнира определяется по сумме баллов за обе программы. За сборную России выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

Результаты:

1. Николай Майоров (Швеция) — 78.54

2. Роман Садовский (Канада) — 62.77

Порядок выступлений:

Первая разминка

3. Лукас Бричги (Швейцария)

4. Александр Селевко (Эстония)

5. Цзинь Боян (Китай)

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Вторая разминка

7. Ли Си Хен (Южная Корея)

8. Донован Каррилльо (Мексика)

9. Иван Шмуратко (Украина)

10. Алексей Быченко (Израиль)

11. Михал Бржезина (Чехия)

Третья разминка

13. Константин Милюков (Беларусь)

14. Брендан Керри (Австралия)

15. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

16. Марк Кондратюк (Россия) — 6.26

17. Евгений Семененко (Россия) — 6.32

18. Кевин Аймо (Франция)

Четвертая разминка

19. Денис Васильев (Латвия)

20. Андрей Мозалев (Россия) — 7.12

21. Юдзуру Ханю (Япония)

22. Шома Уно (Япония)

23. Чха Джун Хван (Южная Корея)

24. Маттео Риццо (Италия)

Пятая разминка

25. Даниэль Грассль (Италия)

26. Киган Мессинг (Канада)

27. Юма Кагияма (Япония)

28. Нэтан Чен (США)

29. Морис Квителашвили (Грузия)

30. Джэйсон Браун (США)

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
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