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Сегодня, 08:30

Бутырская раскритиковала выступление Мозалева в короткой программе

Бутырская прокомментировала выступление российского фигуриста Андрея Мозалева в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Георгий Скобликов

Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянина Андрея Мозалева в мужской короткой программе по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«У нас нет задачи пройти и попасть в произвольную программу. Наша страна ставит немножко другие цели и задачи, более глобальные. Для меня непозволительно делать бабочки на соревновании. Как Марк, пошел и боролся. Что-то не получается, значит нужно выгрызать прыжки, вот это характер. А идти и делать бабочку на Олимпийских играх... Обидно в данный момент за конкретного человека. Ведь приехал бороться, показывать все, на что способен в данный момент. Можно упасть с прыжка, это не так страшно. А вот когда идут такие срывы, это обидно», — сказала Бутырская «СЭ».
Ранее, 8 февраля, по итогам короткой программы Андрей Мозалев набрал 77,05 баллов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Фигурное катание
Олимпиада
Андрей Мозалев
Мария Бутырская
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