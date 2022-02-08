Бутырская раскритиковала выступление Мозалева в короткой программе

Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянина Андрея Мозалева в мужской короткой программе по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«У нас нет задачи пройти и попасть в произвольную программу. Наша страна ставит немножко другие цели и задачи, более глобальные. Для меня непозволительно делать бабочки на соревновании. Как Марк, пошел и боролся. Что-то не получается, значит нужно выгрызать прыжки, вот это характер. А идти и делать бабочку на Олимпийских играх... Обидно в данный момент за конкретного человека. Ведь приехал бороться, показывать все, на что способен в данный момент. Можно упасть с прыжка, это не так страшно. А вот когда идут такие срывы, это обидно», — сказала Бутырская «СЭ».

Ранее, 8 февраля, по итогам короткой программы Андрей Мозалев набрал 77,05 баллов.