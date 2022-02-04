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Сегодня, 04:00

Олимпиада-2022, фигурное катание: короткая программа мужчин в командном турнире

Где смотреть короткую программу мужчин в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

В рамках первого соревновательного дня мужчины выступят с короткими программами. Начало — 5:02 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, мужчины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

Мужчины, короткая программа

5.02 Первый канал

За Россию выступит чемпион России и Европы Марк Кондратюк. Он выйдет на лед пятым — первым во второй разминке. Время выхода на лед российского фигуриста — 5:36.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
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